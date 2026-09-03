El Niño amenaza el verano: la OMM alerta por un fenómeno extremo que llegará hasta febrero de 2027

El Niño ya no es una amenaza lejana en un mapa del Pacífico. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el fenómeno está consolidado, seguirá fortaleciéndose y tiene una probabilidad cercana al 100% de persistir hasta febrero de 2027. Para la Argentina, el dato obliga a mirar el verano que viene con otra atención: detrás de una inundación, una ola de calor o una sequía siempre hay familias, barrios, producción y servicios públicos que tienen que responder.

La advertencia internacional es excepcional. La OMM prevé que El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia fines de 2026. Las temperaturas del Pacífico ecuatorial central y oriental vienen subiendo con rapidez y los modelos climáticos coinciden en que el episodio continuará durante el verano austral. Eso eleva el riesgo global de lluvias extremas, inundaciones, sequías y temperaturas anormalmente altas.

Pero intensidad global no significa que todos los lugares vayan a sufrir lo mismo. La propia OMM advierte que el impacto depende de cada región, la época del año y otros factores oceánicos y atmosféricos. Por eso no corresponde anunciar hoy qué barrio se inundará o dónde faltará agua. Sí corresponde prepararse.

El clima extremo se enfrenta antes de la emergencia

En la Provincia de Buenos Aires esa preparación baja rápidamente al territorio. Un evento extremo puede poner bajo presión desagües, arroyos, caminos rurales, redes eléctricas, sistemas sanitarios y producción agropecuaria. También puede complicar a familias que viven en zonas inundables o en viviendas que soportan peor las temperaturas extremas.

El agua tampoco reconoce límites municipales: una cuenca atraviesa distritos y obliga a coordinar obras, información y respuestas entre comunas, Provincia. En una emergencia, improvisar esa coordinación cuesta mucho más rato.

Ahí aparece la diferencia entre pronosticar y prevenir. Limpiar un conducto, mantener estaciones de bombeo, revisar reservorios, disponer centros de evacuación, reforzar atención primaria y organizar alertas tempranas parecen tareas rutinarias hasta que llega una tormenta extraordinaria. Entonces cada hora ganada vale mucho.

El desafío también es productivo. Excesos o faltantes de agua pueden afectar cultivos, ganadería, caminos y cadenas de abastecimiento. Y cuando la producción recibe un golpe climático, el problema puede terminar viajando desde el campo hasta la góndola. La prevención, por eso, no es solamente ambiental: también protege empleo, alimentos e ingresos.

La OMM pidió a los gobiernos fortalecer los planes de contingencia en agricultura, salud, energía y agua. El organismo considera excepcional el episodio que se está formando y remarcó que los servicios meteorológicos y los sistemas de alerta serán centrales para reducir daños.

Para los municipios bonaerenses el mensaje es sencillo y exigente: el verano no puede empezar cuando marque el calendario. Tiene que empezar ahora, revisando qué funciona, dónde están los puntos vulnerables y quién responde cuando llega una emergencia.

El Niño no puede evitarse y todavía no sabemos exactamente cómo golpeará cada localidad. Lo que sí puede elegirse es cuánto encuentra preparado a cada territorio. Frente a un fenómeno extraordinario, la mejor noticia no será que nunca llegó la tormenta. Será que, cuando llegó, encontró una comunidad organizada y un Estado que había hecho los deberes.