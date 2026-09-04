EDICIÓN IMPRESA

Los Municipios de Almirante Brown y de Lomas de Zamora avanzan en una agenda de trabajo conjunto para proyectar nuevas obras y mejoras en la calle 30 de Septiembre, también conocida como Divisoria, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la zona justo en el límite entre ambos distritos.