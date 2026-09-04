EDICIÓN IMPRESA

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Ediciones impresas04/09/2026

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Avellaneda reunió a empresas y cámaras para fortalecer y empleo

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En el Día de la Industria, empresas, bancos, universidades, embajadas y cámaras empresarias participaron de una nueva Ronda de Negocios organizada por el Municipio, la Provincia y el Puerto de Dock Sud, con foco en generar vínculos comerciales, abrir mercados y sostener a las pymes frente a la crisis productiva.