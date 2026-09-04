Malvinas es la punta del Iceberg: ¿qué busca EE. UU. en el Atlántico Sur?

Por Andrés Dantas.

La discusión por Malvinas volvió al centro de la escena luego de que Donald Trump pusiera en duda la histórica posición estadounidense sobre las islas. Javier Milei recibió la señal como una oportunidad diplomática para la Argentina.

Pero hay una pregunta que empieza a incomodar: ¿Malvinas es realmente el objetivo o apenas una pieza de un tablero mucho más grande?

En abril y mayo de 2026, el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz realizó operaciones junto a la Armada Argentina en el Atlántico Sur, en el marco de Southern Seas 2026. El despliegue buscó fortalecer la interoperabilidad y las asociaciones militares de Washington en el hemisferio.

A esto se suma la actividad del Comando Sur, actualmente conducido por el general Francis Donovan, y una creciente cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos.

Pero el mapa empieza a resultar todavía más interesante cuando se mira hacia Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego: mucho más que el fin del mapa

El extremo austral argentino es estratégico por su ubicación: conecta los océanos Atlántico y Pacífico y constituye una plataforma natural de proyección hacia la Antártida.

Ushuaia, además, es un punto clave para la logística antártica argentina.

Y mientras aumenta la importancia geopolítica de la región, Argentina avanza en infraestructura naval, energética y portuaria.

A esto se suma el desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos de exportación de GNL, que pueden convertir a la Patagonia en una plataforma energética de enorme importancia internacional.

¿Y el supuesto canal?

No existe, hasta ahora, documentación pública que confirme que Estados Unidos vaya a construir o controlar un nuevo canal transoceánico en la Patagonia. Tampoco hay pruebas de una futura base militar estadounidense en territorio argentino.

Pero eso no elimina el interrogante.

Militares, energía, puertos, rutas marítimas, Malvinas y Antártida son elementos que convergen en una misma región.

Por eso las preguntas empiezan a multiplicarse:

¿Por qué ahora el cambio de discurso de Trump sobre Malvinas?

¿Por qué aumenta la presencia militar estadounidense?

¿Qué papel tendrá Tierra del Fuego?

¿Y qué lugar ocupa la Antártida en esta nueva estrategia?

Quizás Malvinas sea solamente la parte visible.

Porque mientras la discusión pública mira las islas, el verdadero tablero podría estar mucho más al sur.