Freddie Mercury: alguien a quien amar
Por Florencia Belén Mogno.
“Can anybody find me somebody to love? Ese es Freddie Mercury, el cantante de Queen”. Este es uno de los tesoros más lindos que comparto con mi mamá y que guardo en mi memoria. Recuerdo que era una noche tarde. Yo tenía nueve años, estábamos juntas en la cocina mirando la televisión y mi mamá puso un canal que había en ese entonces llamado A&E Mundo, en el que cada tanto pasaban recitales. Recuerdo estar sentada en el suelo con las piernas cruzadas y, de pronto, apareció en la pantalla un hombre de cabello corto negro, con bigotes, el pecho al descubierto, con la boca y sus blancos y grandes dientes pegados a un micrófono mientras tocaba el piano. Lo escuché cantar: “Can anybody find me, somebody to love?” y sentí algo tan especial que al día de hoy no sé muy bien cómo ponerlo en palabras. Esa fue la primera vez que mi vida se cruzó con mi amado Freddie Mercury.
Este 5 de septiembre Freddie cumpliría 80 años y no tengo reparo ni temor en pecar de cursi con esta nota que escribo. Estoy segura de que no será el mejor texto de mi carrera como periodista y que después lo volveré a leer y encontraré mil fallas, pero decido hacerlo desde un lugar más profundo, desde el mismo lugar donde brota el inmenso amor y admiración que siento por este hombre que me cambió la vida por completo. Porque para mí, Freddie Mercury es algo más que un simple cantante que me gusta: es alguien que estoy segura de que el destino eligió para que se cruzara conmigo y para que formara parte de mi vida y de mi historia.
Tal como mencioné antes, mi primer encuentro con Freddie fue cuando yo era una niña y lo vi por televisión en ese recital que hizo con Queen, la banda que lideró desde 1973 a 1991. Sin embargo, a pesar de que evidentemente el flechazo fue inmediato, mi historia con Freddie floreció tiempo después. Sin ninguna explicación concreta, yo ya tenía 12 años y me encontraba en la etapa en que todo niño o preadolescente empieza a explorar la música. La semilla de Queen había empezado a crecer dentro mío y mi familia me regaló un CD compilado de sus discos.
Las primeras escuchas fueron sus éxitos más populares: “Somebody To Love”, “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions”. Pero ese disco tenía mucha más magia por descubrir. Recuerdo que cuando me quedaba sola en casa aprovechaba para poner ese CD en el equipo de música para explorarlo y el resultado era siempre el mismo: la piel de gallina y una sensación de electricidad que me invadía hasta los huesos. Escuchar a Freddie cantar era y es para mí una experiencia casi de trance. Es un momento en el que solo existimos él y yo y todas esas sensaciones que su voz genera en mí.
A lo largo de los años, a ese CD se sumaron muchos otros objetos: mochilas, tazas, libros, pósters, remeras. Mi amor desmedido por Freddie me llevó incluso a comprar cajas de fósforos con su imagen. Todos esos tesoros se volvieron parte de la colección que todavía continúo construyendo y que fue creciendo tanto como mi amor por él. En este punto pienso que a quien lea esto quizás le resulte extraño lo que digo, ¿no? ¿Amor? ¿Se puede sentir amor por alguien a quien no conocí en persona? Y mi respuesta es sí por varias razones. Principalmente creo que es posible por todo lo que Freddie ha significado en mi vida. En los momentos más tristes, su voz ha aparecido de pronto como si fuera un superhéroe que venía a rescatarme, me ha acompañado en mi felicidad, en mis angustias, me ha llenado de energía para levantarme y ha sido mi calma cuando la pausa era necesaria.
Hoy han pasado 25 años desde aquella noche en la que yo era una niña y ese hombre de pelo corto y bigotes, sentado al piano y cantando, apareció ante mis ojos para formar parte de mi vida para siempre. Sé que decir esto puede resultar una exageración porque, en teoría, nada dura para siempre, pero yo quiero y decido creer que este sentimiento que me une a Freddie va a trascendernos a ambos. Este 5 de septiembre, mi Freddie cumpliría 80 años y me encuentro escribiendo este homenaje para él, sentada con las piernas cruzadas, escuchándolo cantar y con la piel de gallina, exactamente igual que aquella primera vez. Y es entonces cuando descubro que mis sentimientos por él no tienen que ver con la lógica y que son difíciles de explicar, porque se trata de su vida entrelazada con la mía. Es así: hay amores que no requieren demasiadas explicaciones. El mío por Freddie nació aquella noche, frente a un televisor, mientras una canción preguntaba si era posible encontrar a alguien a quien amar. Yo, sin saberlo entonces, acababa de encontrarlo: a Freddie.
Fuentes fotografías: Facebook