El periodista bloguero chileno estadounidense, Gonzalo Lira, detenido en Ucrania bajo sospecha de 'propaganda rusa', murió en una prisión de ese país. Los servicios especiales de Ucrania (SBU) arrestaron a Lira dos veces. La primera vez, en mayo de 2023 (luego fue liberado bajo arresto domiciliario) y la siguiente detención se produjo en julio, cuando Lira intentó escapar de Ucrania a Hungría.

El Servicio de Seguridad de Ucrania justificó la detención de Lira por declaraciones en sus videos donde supuestamente calificó al régimen de Kiev como neonazi y acusó a las FFAA ucranianas de bombardear sus propios territorios.

Según el padre del bloguero, fue torturado en prisión preventiva, estuvo aislado durante más de ocho meses, sufrió neumonía e hinchazón del cuerpo y se le negó asistencia médica.

"Podemos confirmar la muerte de un ciudadano estadounidense en Ucrania. Nuestras más sinceras condolencias a la familia por su pérdida", ha indicado un portavoz del Departamento de Esatdo consultado por la agencia de noticias rusa TASS.

El padre de Lira, llamado también Gonzalo Lira, ha denunciado que su hijo fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en mayo de 2023 en la ciudad de Járkov y acusado de "producir y difundir materiales que justificaban la agresión armada" de Rusia. Ahora ha fallecido en un hospital ucraniano.

El informador habría fallecido tras ser torturado en una prisión ucraniana y no recibir la atención médica necesaria, según ha denunciado su padre en una carta publicada en redes sociales por el periodista Alex Rubinstein.

"No puedo aceptar la forma en que ha muerto mi hijo. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante ocho meses y once días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo", ha apuntado en una carta manuscrita publicada por Rubinstein en X. "La responsabilidad de esta tragedia es del dictador (Volodimir) Zelenski con la concurrencia de un presidente estadounidense senil, Joe Biden", añade el padre del periodista en la misiva.

El padre de Lira llevaba semanas intentando garantizar la asistencia médica que necesitaba su hijo y ha recordado la nota escrita de Lira que recibió el 4 de enero en la que explicaba que tenía "doble neumonía en ambos pulmones, neumotórax y un grave caso de edema".

En diciembre pasado, Elon Musk se interesó por el caso de Lira y exigió a Zelenski que explicara la situación con el arresto de un ciudadano estadounidense, dada la ayuda militar multimillonaria de Washington a Kiev.

El periodista estadounidense Tucker Carlson se ha hecho eco también de las denuncias del padre de Lira y ha resaltado que la diplomacia estadounidense "claramente apoyaba su encarcelamiento y torturas".

La diputada chilena Nathalie Castillo (PC) y el Colegio de Periodistas de Chile habían requerido un oficio con fecha 25 de mayo información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación de Lira.

