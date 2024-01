Por Nicolás Fernández Rivas

El mundo de las relaciones internacionales es competitivo, agresivo y la cooperación está basada solamente en los intereses de cada país, es lo que marca claramente el realismo político. Es decir, el interés nacional es lo único que motiva los vínculos con otros Estados y nada más. Todos buscan acumular poder económico, político, militar y cultural para asegurarse un mejor status de seguridad e influencia.

Milei, ya lo observamos, no cree en los países, mucho menos en Estados, solo reconoce la bandera del comercio internacional, del mercado globalista que nunca tiene naciones. En su concepción idealista, el mundo es la suma de individuos que al integrarse al mercado cooperan por el bienestar general.

Ni hablar de Diana Mondino y sus zonceras que casi nos cuestan un embargo de exportaciones del complejo agroindustrial y la ejecución de la deuda con China, por haberle dado aire al reclamo de Taiwán por obtener status jurídico internacional. No lo tiene, porque simplemente es una provincia rebelde de China y parte del territorio de la República Popular.

Luego, de una discusión donde Mondino ni siquiera habló solo para pedir perdón ante la cara de hielo del embajador chino, obtuvo una pequeña postergación de las drásticas medidas que China estaba por tomar. “Una más y no podemos seguir hablando con su gobierno”, advirtió el embajador chino, Wang Wei, quizá dispuesto a perdonar la estupidez en nombre de asegurarse negocios para su país.

Ahora, en una de las nuevas barrabasadas en materia diplomática Milei ordenó a Mondino que despida a los llamados “agregados” en las embajadas argentinas en el exterior. El objetivo es ahorrar unos pesos y mostrar austeridad absurda ante su base política, cada día más deteriorada económicamente por las medidas del “Presi”.

Los “Agregados” es personal de carrera diplomática, con un rol de consulta permanente en su especialidad (economía, cultura, defensa y demás) además de ser las personas que mejor conocen la realidad del país con el que están intercambiando. Son los “punteros políticos” del país, que acercan empresarios, políticos de referencia, aportando sus saberes y experiencias para concretar oportunidades comerciales o de influencia.

La definición técnica es el de “personas que en las misiones diplomáticas se ocupan de cuestiones determinadas. En virtud de éstas encontramos los siguientes tipos de agregados según sus cometidos: a) agregado civil, funcionario subalterno u otro de mayor jerarquía con especialización profesional en áreas relacionadas con la cultura, comercio, trabajo, prensa, etc. En estos supuestos pasan a denominarse agregado comercial, agregado cultural, agregado de prensa, agregado económico, agregado jurídico, etc. Deben ser expertos en su área, pero también en materia de relaciones internacionales, negociación, situación financiera, capacidad de atraer inversiones a su país o contenidos culturales. Los agregados comerciales y económicos han redimensionado en los últimos años su papel como consecuencia de la transformación mundial de los mercados que nos ha llevado a una sociedad internacional con gran predominio del sector económico. A veces este agregado suele ser denominado consejero técnico, con el ánimo de dar mayor relevancia a la labor que realiza. Una modalidad de agregaduría poco frecuente en la actualidad es la laboral. El estado precursor en la creación de las agregadurías fue Reino Unido”.

Este personal, cumple funciones importantísimas para la estrategia internacional del país que representan. Las grandes potencias, no solo tienen personal de carrera diplomática que trascienden los gobiernos, si no toda una red propia de vínculos extra formales, más allá de los cócteles y cenas, que abarcan importantes redes de espionaje dentro de cada embajada. También como Taiwán, abren la billetera para financiar la campaña a candidatos que luego los apoyarán en sus reclamos.

Pero Argentina, que es un país irreal, gobernado por una estudiantina inmadura que no cree en la política, no cree en la competencia internacional de los países y no cree en las oportunidades, todo esto es un “gasto” que debe ser suprimido demagógicamente para mantener felices al propio electorado cada día más enojado por como marchan las cosas en el país.

La expulsión de los agregados generará “mano de obra desocupada” que rápidamente utilizarán los contactos que construyeron durante muchos años para reciclarse al servicio de otros países y sus empresas. Incluso, utilizando los secretos que guardaron bajo llaves, por si las dudas.