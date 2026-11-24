Un hombre murió tras recibir una herida de arma blanca en el pecho durante la mañana del sábado 21 de noviembre, en una casa de Zeballos. Su pareja fue aprehendida y manifestó ante los policías que lo había herido para defenderse de una agresión.

Poco después de las 8, vecinos de la calle Teherán escucharon pedidos de ayuda provenientes de la vivienda y alertaron a emergencias. Cuando llegó una ambulancia del SAME, el personal de salud constató el fallecimiento del hombre, identificado como Lucas Tomás S.

Los profesionales también asistieron a la mujer, de 30 años, quien presentaba heridas cortantes en el abdomen. Según la información difundida sobre el procedimiento, sostuvo que su pareja la había atacado con un cuchillo y que ella lo apuñaló al defenderse.

En el lugar intervinieron efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría 3ª de Florencio Varela. Los agentes preservaron la vivienda para que la Policía Científica examinara la escena y reuniera elementos sobre lo ocurrido.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 1, que dispuso la aprehensión de la mujer. El reporte disponible señala que la fiscalía esperaba los resultados preliminares de la autopsia y de las pericias realizadas en el domicilio.

La evaluación de las lesiones de ambos y la reconstrucción de la secuencia serán elementos centrales para determinar las circunstancias del hecho y examinar el planteo de legítima defensa.