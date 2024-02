Carlos de la Fuente: “El cine es el lugar donde el alma puede aprender a ser más humano”

Por Agustín Ochoa.

Carlos de la Fuente es considerado uno de los directores más prestigiosos de la historia del cine nacional. Con “Uritorco 1, en la cumbre solo te espera el miedo”; “Uritorco 2. La casa de la montaña”; “Protocolo 48”; “Comandos indestructibles, primera misión”; y “El último Titán” (Documental), participó de reconocidos festivales internacionales de cine y logró ser reconocido con importantes premios.

Diario La Tercera conversó en exclusiva con el reconocido cineasta Carlos de la Fuente sobre sus comienzos en la dirección cinematográfica; los recuerdos de su primera película, opinó sobre si existe el (mal) llamado “cine de culto”. Además, se metió de lleno en el debate sobre la decisión política del presidente de la Nación, Javier Milei, de desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

De Longchamps al Mundo: El sueño cumplido de filmar películas

¿En qué momento de tu vida descubriste que el cine era lo tuyo?

El cine me llegó en el peor momento de mi vida con un divorcio de por medio. Estaba trabajando en una zapatillería y mientras que leía la columna de espectáculos, le dije a mi jefe “que lindo sería filmar películas”, a lo cual él me miró y me dijo: -”nunca vas a filmar películas, conformate con lo que te tocó, vender zapatillas”. Ese mismo día renuncié y salí en silencio mientras que mi jefe me gritaba diciéndome que regrese. Terminé en Lomas de Zamora comprando una cámara.

¿Qué recuerdos tienes de tus primeras películas?

Muchos. Como, por ejemplo, filmar mi primera película de militares y extraterrestres y que de repente en el medio de la noche en un bosque aparecieran verdaderos militares a preguntar que filmamos; o filmar con lo que teníamos y hacer fx con cosas comunes como sesos de vaca o suplantar a un actor el último día de rodaje por un extra con careta del actor faltante.

A la hora de encarar una producción cinematográfica: ¿Cuáles son los elementos que tienes en cuenta para el momento del rodaje de la misma?

Lo principal a la hora de filmar es tener un buen guión, imaginación para modificarlo si pasa algo y filmar con alegría, risas y buen humor, pero sobre todo nunca tiene que faltar comida, como las rosquitas de mi mamá que años después los actores recuerdan.

En la actualidad: ¿ Estás realizando una película?

Actualmente estoy esperando a que las cosas mejoren para filmar. Antes el Incaa ayudaba mucho a directores de bajos recursos, pero ahora las cosas están más delicadas.

En las últimas semanas, el gobierno nacional impulsó la medida de quitarle los subsidios al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): ¿Sentís que el cine nacional corre riesgo de desaparecer sin ese subsidio? ¿Por qué?

Hay un error o simplemente a propósito se dice que el pueblo o el gobierno no debe desperdiciar dinero en películas, pero ningún impuesto va al INCAA, es un ente autárquico. Se financia solo. No de los impuestos del gobierno. Ayuda y mucho dando cines para estrenos, publicidad, es un error recortar o limitar una industria que le da trabajo a miles de familias. Muy cruel e injusto.

Para vos, ¿Existe el cine llamado B o de Culto?

El cine clase B no existe. Solo existe el cine. No hay directores de segunda ni películas clase B. Todas las películas son de culto para alguna persona y detrás de cada director pobre hay estudio y dedicación. Años de trabajo, libros y más cine. Yo mismo estudié cine en una escuela de cine de bajos recursos en Lomas de Zamora y me quemé las pestañas estudiando. Por eso no hay que encasillar a nadie como "B" todos somos iguales y todos los directores estudiamos y sacrificamos horas y horas en estudiar, pero sobre todo, todos soñamos con nuestras películas, vivir un ratito más un mundo mejor dentro de un mundo cada día más cruel donde la humanidad vive el egoísmo y la falta de solidaridad. El cine es soñar, el cine es vivir y es regresar a ser, a un niño emocionado con sus bolitas o figuritas de titanes en el ring. El cine es el lugar donde el alma puede por un ratito ser mejor y aprender a ser más humano.

Breve reflexión sobre lo que representa para vos el cine.

El cine es soñar, es vivir y es música. Es trabajo y sacrificio. El cine es ese fueguito dónde uno es astronauta, aventurero o superhéroe. Es memoria y es historia, es educativo y es importante para que un pueblo vea tanto por diversión como por crecimiento.

Para concluir, Carlos de la Fuente le dejó un mensaje a todos aquellos que estudian la carrera de dirección, pero no se animan a filmar una película. “A los que inician en la carrera de dirección les diría que estudien mucho, que nunca digan que no pueden, que todo se logra con paciencia, dedicación y sobre todo amor y compañerismo. Que se animen a equivocar y reintentar mil veces. Pero sobre todo que jueguen. La imaginación es poder y el motor es el amor a los sueños”.