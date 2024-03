Por Amado Brancatti

El presidente iba a comenzar las conversaciones entre el Ejecutivo y las provincias el próximo viernes, pero a raíz de la ausencia de varios gobernadores finalmente se harán reuniones más chicas.

Según Guillermo Francos “no es la idea una reunión con todos los gobernadores porque hay algunos que están fuera del país (…) seguramente habrá dos o tres reuniones con todos los dispuestos a venir. Hay algunos que dijeron que no quieren venir”.

Las declaraciones dejan patente que la reunión general con todos los gobernadores en el marco de un pacto fundacional por parte del gobierno fue un rotundo fracaso.

Los gobernadores de peso, como el cordobés Llaryora y el santafesino Pullaro, salieron a mostrar reparos a los términos de la convocatoria.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su parte, fue contundente en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del lunes. Allí reafirmó que estaba dispuesto a concurrir a la Casa Rosada a discutir proyectos: “nuestro pacto es con el pueblo, con la Patria y con la provincia, y nunca lo vamos a traicionar”, subrayó en su discurso en La Plata. “Arranquen nomás si no llegamos”, dijo irónicamente.

Francos adelantó que la idea del Ejecutivo para ayudar a las cuentas provinciales será volver a implementar el impuesto a las Ganancias y a los trabajadores, algo que los gobernadores ya descartaron.

Estos contraproponen que se coparticipen otros tributos, como el impuesto PAIS o el impuesto al Cheque.

Llaryora expresó su rechazo a la reimplantación de Ganancias y cree que habría que buscar por el lado de los altos ingresos, debido al duro golpe a los salarios.

Pullaro, de Santa Fe, se mostró en contra de la suba de retenciones al campo y a la industria, y sostuvo que pondrá sobre la mesa sus propios reclamos al gobierno: “A nosotros el Gobierno nos debe 600 mil millones de pesos. Hay provincias que hemos puesto mucho para sostener el federalismo, para sostener al Gobierno Nacional”.

Por su lado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien buscó calmar las aguas por sus controversias con el presidente, sostuvo no obstante el reclamo por los recortes de subsidios y rechazó los términos que plantea el Pacto de Mayo.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo que no tenía pensado participar del encuentro del viernes, alegando que no sabía cuál era el temario a discutir. Así mismo, aseguró que había 12 mandatarios provinciales que se oponían al acuerdo, pero que todavía no todos se animaban a expresarlo públicamente.

También el pampeano Sergio Ziliotto evaluó “imposible” un acuerdo con el Gobierno si antes no se respetaba la Constitución Nacional: “Los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición”, destacó.