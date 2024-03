Comenzó el rodaje de la película “Marcado” del cineasta lomense Iván Morawski

Por Agustín Ochoa

El destacado realizador Iván Morawski se encuentra rodando su nueva película “Marcado”, un spin off de su primer film “El Merchi” que se encuentra disponible en la plataforma “CineAr”, en la zona rural de Tristán Suárez del partido de Ezeiza.

“Marcado” intenta contar una historia donde el camino de redención del protagonista se encuentra vedado. “Me gusta representar personajes atormentados. En ambas películas el personaje se encuentra afligido por su pasado en la búsqueda de su propia redención y en el caso de “El Merchi” estaba más preocupado por no encajar en el sistema”, comentó el director y escritor en diálogo con LA TERCERA.

El filme es una producción a cargo de Cine Urbano, una productora que comparte Iván Morawski junto a Alejandro Velardez, productor y editor, Cristian Velázquez, actor y productor; Nicolás Ciaccari, técnico de sonido y productor musical; y Juan Martín Rabassa, técnico audiovisual.

Además, el rodaje de “Marcado” se realiza en una zona rural de la localidad de Tristán Suárez del partido de Ezeiza. “Muchos para enumerar por acá, pero en esta primera etapa el clima y las distancias, sobre todo porque estamos filmando en una zona rural de Tristán Suárez”, enumeró el escritor oriundo de Temperley sobre los desafíos que se les presentó en el rodaje de la película.

“Marcado” es un spin off de la exitosa película “El Merchi” cuya historia transcurre en una ciudad “violenta” donde el personaje se vuelve cobrador de un prestamista para pagar el tratamiento de su padre enfermo. A pesar de su incapacidad de lastimar a los deudores , comenzará a tener problemas con su jefe el Sr. M. y su compañero Alonso, debido a que lo tratan de cobarde y demasiado blando para el trabajo.

Al ser consultado acerca del estreno de su primera película, Iván Morawski recordó que “fue un día en que salió todo bien por suerte, llenamos la sala” y destacó que “los actores estaban felices y conformes con el producto en el que habían participado”. “Y eso es una de las cosas que más me importa a mí como director, porque ellos están expuestos frente a la cámara”, amplió.

Iván Moraswki cursó sus estudios en Creartecine de Lomas de Zamora. Además de haber filmado “El Merchi”, fue parte del cortometraje “Sincericida”. Publicó la revista digital literaria titulada “Ficcionaria”. Y, es licenciado y profesor de Letras.

Al recordar la manera en que el cine llegó a su vida, contó: "De chico miraba mucho cine, viendo casi de todo. Pero me dediqué la mayor parte de mi vida a escribir, me recibí de Licenciado y Profesor en Letras. Ahí pude tener un trabajo fijo que me permitía estudiar una carrera tan cara como es la de Realizador Audiovisual”.

“El cine es importante, pero lo más importante para mi es la escritura, que es lo que más disfruto. Creo que por como es "el negocio del cine" y cómo funciona el sistema, el status quo que hoy impera, me hace pensar cuánto puedo llegar a durar en esto, porque cuando encaro un proyecto doy el 100% y a veces con eso solo no alcanza”, reflexionó Moraswki.