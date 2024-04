El artista argentino OHGBlues cautiva al público con su nueva canción “Hora de Irme”

Por Florencia Belén Mogno.

Con la música en el corazón.

A lo largo de la historia de la música, el rock ha sido uno de los principales géneros que dio lugar al nacimiento de artistas y bandas que han dejado su impronta en la escena artista.

En este contexto, el circuito independiente ocupa un lugar de importancia como espacio para el desarrollo de artistas cuyas canciones son un reflejo fiel de la esencia rockera que aún hoy cautiva al público sin importar las fronteras.

Uno de estos casos, es sin dudas el de OHGBlues (cuyo nombre es Val Carbone), el artista argentino que se encuentra en plena promoción de su último single, “Hora de Irme” el cual marca un anticipo de lo que será su próximo disco.

Para saber más detalles sobre esta canción, GRUPO MEDIATRES mantuvo una charla con el músico quien también hizo un repaso por su historia musical y anticipó cuáles serán sus próximos proyectos.

Un alma musical

“Hora de Irme” ya lleva un tiempo en las plataformas digitales, ¿cómo podrías describirla?

OHGBlues: “Hora de Irme”¹ es una canción que yo tengo hace mucho tiempo y es como un recuerdo de algún episodio personal; un desencuentro con personas. La canción trata de reflejar cuando a veces vos sabés que no podés seguir adelante con ciertas cosas y a pesar de que la opinión de otros es que sigas adelante con eso vos no podes. La canción trata de transmitir una sensación de que uno tiene que seguir solo en ciertas ocasiones porque los caminos de las personas a veces no coinciden.

Y en cuanto a su realización, ¿cómo fue el proceso de construcción de este single?

OHGBlues: Es una canción folk rockera a nivel melódico. Pasó por un proceso de trabajarla un poco más country y después como que le metimos un poco más de power en el estudio. Esto ubicado en un contexto donde tratamos de hacer una búsqueda para ir saliendo un poquito del sonido del disco anterior y yendo un poco más para el lado de lo que nos ofrece la guitarra.

En relación a ello, a la hora de trabajar en tu música, ¿de qué manera llevas adelante este proceso, sobre todo al considerar tu impronta innovadora aunque fiel a tu esencia?

OHGBlues: Trato de construirlo en base a la búsqueda artística. Por ejemplo, en el primer disco tenía una gran ansiedad por mostrar los temas. Pero ya los que vinieron después es como que empecé a trabajar un poco más el tema de que dejé de poner el énfasis en la cuestión poética sin perderla, aunque sin perderla en la parte musical.

Y en esa línea, ¿Qué diferencias observas entre tus diversos trabajos musicales?

OHGBlues: El segundo disco fue lindo porque fue un disco donde busqué climas musicales; el tercer disco también traté de hacer lo mismo profundizando ese asunto y por eso fue un tríptico. Es decir, hay mucha cosa de escuchar e ir haciendo a medida que las cosas van saliendo. En el caso de los tres discos anteriores, había una intención, pero en este nuevo álbum es medio como un tirarse al agua a ver qué pasa y ver qué te encontrás. En ese sentido, por ahí es un desafío y con cosas muy interesantes.

En cuanto a tu trabajo artístico, ¿de qué manera llevas adelante la composición de tus canciones?

OHGBlues: Ttengo un método que se encaja muy bien con mi vida personal; antiguamente yo hacía los temas a partir de una idea que se me ocurría, agarraba la guitarra y lo tocaba bastante para no olvidarme. Tenías que tocar el tema varias veces hasta que te acordabas todo. Ahora mi caso es que una vez que está la parte musical se empieza a buscar la letra. En general, en la literatura, siempre lo que uno escucha es que lo más difícil es empezar a escribir porque está el famoso bloqueo, pero una vez que empezaste es como que las ideas es más fácil que empiecen a surgir. Lo mismo pasa con las canciones en mi caso.

En tu caso, vos sos un artista independiente, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido?

OHGBlues: En mi caso, como el de muchos, yo no vivo de la música. La música se presenta un poco como una actividad que, en teoría se hace por hobby, pero para mí no es ningún hobby, es mucho más, es una expresión. Es decir, yo pienso que, al igual que otras ramas artísticas, la música te permite expresar cosas que de otra manera no las podés expresar. Y en ese sentido para mí la música es una parte muy importante de mi vida. Para mí es como un espacio interior que me entrega un equilibrio. La música es un territorio donde uno se puede autodescubrir, donde uno puede equilibrarse y es como una especie de plano de crecimiento personal porque hacer canciones y crear música, de alguna manera es como la sensación que tiene un árbol con sus frutas.

Más allá de lo que es actualmente la presentación de “Hora de Irme”, ¿cuáles son tus próximos proyectos?

OHGBlues: Junto con “Hora de Irme”, unos días antes, también lancé un tema que se llama “Envuelto en Tristeza” que es un cover de un tema de Bob Dylan. Es un cover que yo lo tengo hace muchísimo tiempo y es probable que forme parte del nuevo álbum. Además de eso, ya tengo grabadas más del 90 por ciento de las canciones del álbum. Vamos a hacer una revisión de la preparación del álbum y eso va a pasar en los próximos meses. Después, tengo más material y canciones para hacer, tengo canciones hechas y tengo deseos de hacer un poco de música más de estilo folk country, del rock sureño de Estados Unidos y tengo pensado, probablemente en la segunda mitad del año, presentar el disco nuevo y armar una banda.