Freddy Varela Montero: " Es la orquesta de cuerdas más importante, por lejos, de Sudamérica"

La "Camerata Bariloche", el mejor conjunto de cámara en la historia de la música argentina, brindará mañana- viernes 10 de mayo- a partir de las 21 un concierto en el que interpretarán grandes piezas clásicas y obras del consagrado bandoneonista y compositor argentino Astor Piazzolla con quien tuvieron la oportunidad de compartir una gira por Europa en la década del '80, en el Teatro Maipú de Banfield.

En conversación exclusiva con LA TERCERA, el director musical y concertino de la "Camerata Bariloche", Freddy Varela Montero, calificó al show de "súper importante", debido a que en muchas ocasiones viajan a lugares muy lejos para presentarse, pero nunca a las localidades de la zona sur del Conurbano Bonaerense, y contó que esta gira les permitió "acercarse a lugares que nunca fueron y conocer teatros que no sabían de su existencia".

La "Camerata Bariloche" tiene preparado un repertorio en el que van a interpretar clásicos, tales como "Divertimento Vol. II" de Mozart; "Una noche de Verano" de Felix Mendelssohn; "Serenata para Cuerdas en do mayor Op.48" de Pyotr I. Tchaikovsky; y una minuciosa selección de algunos tangos de Astor Piazzolla con arreglos de José Bragato.

"El programa está hecho para gente que quizás por primera vez va al concierto de cámara como lo es la Camerata Bariloche Sinfónica o concierto de música clásico", sostuvo el talentoso músico chileno, quien al mismo tiempo consideró que "tenemos un programa bien compacto que cualquier persona lo va a disfrutar, no va a necesitar ser un experto de la música clásica; que ha funcionado en otros lados; y estamos seguros de que al público le va a gustar".

El mencionado conjunto argentino de música de cámara se creó a partir de una iniciativa privada en 1967 bajo la dirección musical de Alberto Lysy, quien en los siguientes años fue sucedido por los maestros Rubén González, Elías Khayat y Fernando Hasaj. Con el correr de los años adquirió prestigio internacional gracias a sus muchas actuaciones en América, Europa y el Lejano y Cercano Oriente. Su formación está conformado por solistas del Teatro Colón, quienes interpretan obras famosas de la música clásica universal y piezas del gran compositor argentino Astor Piazzolla.

En estos 57 años de trayectoria, la "Camerata Bariloche" realizó más de 2.000 conciertos y treinta giras internacionales por 35 países, representando a la Argentina en las Olimpíadas Culturales de México y Munich; en la Expo-70 de Osaka (Japón); en los festivales internacionales de Salzburgo (Austria), Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia (Italia), Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza), el New World Festival of the Arts de Miami (EE.UU.), el Festival de Otoño de Madrid (España), Festival Cervantino de México y en el Centenario del Carnegie Hall (EE.UU.).

"Una de sus razones es por sus integrantes porque la Camerata es una orquesta que no depende de una empresa o del Estado. Somos nosotros los que la hacemos con mucho esfuerzo con la misión de que esto perdure en el tiempo. Muchas veces tuvimos que realizar varios conciertos para poder costear nosotros mismos para poder irnos de gira representando a Argentina y sin un peso que nadie nos dé", explicó Freddy Varela Montero sobre el motivo por el cual la "Camerata Bariloche" aún se mantiene en vigencia.

En ese sentido, continuó enumerando las razones de la actualidad de esta consagrada orquesta de cámara que llevó la música argentina a lo más alto en los escenarios más imponentes del mundo y tocó con Gerardo Gandini, Manuel Rego, Ernesto Bitteti, Ljerko Spiller, Yehudi Menuhin, Antonio Janigro, Janos Starker, Karl Richter, Katherine Ciesinsky, Nicolás Chumachenko, entre otras grandes figuras mundiales."La Camerata Bariloche es un producto netamente argentino y de exportación. La gente lo siente así", completó el músico chileno que vive en el país hace 15 años.

De igual modo, admitió: "Cuesta mucho mantener la Camerata, no es fácil, no tenemos un sueldo, somos nosotros vamos al concierto y cuando hay momentos de cambios y transiciones políticas es mucho más difícil. Igual lo hacemos porque amamos hacer música juntos como hermanos casi, colegas y amigos; y sabemos que tenemos la posibilidad de seguir dándole vida a la Camerata".

Entre los más grandes hitos de la "Camerata Bariloche" se encuentran la presentación ante 60 mil personas en el Parque Centenario de Buenos Aires y el concierto realizado ante 130 mil personas en el Hipódromo Argentino de Palermo, donde interpretó Música para los Reales Fuegos de Artificio de Haendel en 1987. También, incursionó en la cinematografía argentina actuando e interpretando la música de los films: “El Canto Cuenta su Historia” 1976; “Argentinísima” 1972; “El Hombre Olvidado” 1981; “Un Lugar en el Mundo” 1991; “Vidas Privadas” 2002; “Manuel de Falla, músico de dos mundos” 2006.

En el 2012, Freddy Varela Montero asumió la dirección musical de la "Camerata Bariloche", tras el fallecimiento de su director y concertino Fernando Hasaj a los 52 años producto de una grave enfermedad. "Mi llegada fue un poco fortuita. Mi esposa es argentina y nos conocimos en Santiago, Chile. Era el concertino de la Orquesta Filarmónica de Santiago de Chile. Durante un verano que estaba pasando en Buenos Aires, mi mujer me dice se abrió el puesto de concertino principal de la Orquesta Estable del Teatro Colón. A pesar de estar vacacionando, me dije voy ya que había tocado más o menos todo. Así que fui, me presenté, no conocía a nadie y me dicen que de presidente del jurado estaba el director de la Camerata Bariloche Fernando Hasaj. Entonces ganó el concurso y Fernando, antes de irse a Uruguay, me dice que le gustaría invitarme a realizar un concierto con la Camerata, al otro día me llaman para avisarme que murió Fernando Hasaj", relató acerca de cómo se dio su llegada a la "Camerata Bariloche".

"No lo podía creer. Tuve la dicha de tenerlo ahí cuando gané el concurso, pero también la tragedia de perderlo a él. Estaba muy ilusionado porque de muy chiquito escuchaba la Camerata Bariloche en Chile. A los seis meses me suena el teléfono para invitarme a realizar un par de programas porque estaban buscando al nuevo director. Realicé cinco conciertos con ellos y después me confirmaron como el nuevo director. Así que tengo el tremendo de seguir el legado de tan grandes músicos como Alberto Lysy; Rubén González, Elías Khayat", amplió.

A lo largo de estos doce años en la dirección musical de la "Camerata Bariloche" Freddy Varela Montero vivió y compartió grandes momentos que están guardados en su memoria. "Hemos disfrutado mucho el ciclo de conciertos en el Teatro Colón. Como así también cuando fuimos a Zapala a donde uno se pregunta qué hay en Zapala, y de repente fuimos, tocamos en un teatro maravilloso a sala llena con la gente llorando de emoción. Ahora vamos a ir a Banfield que muy pocas veces estuvimos. A veces esos conciertos son más especiales porque la gente lo recibe de otra manera", profundizó el ex concertino dela Sinfónica de Concepción (Chile).

"Al ser chileno y muy chico escuchaba todos los discos de la "Camerata Bariloche" recuerdo que tenía una admiración tremenda. Después me fui a Estados Unidos y seguía fanatizado. Todos los músicos de los distintos países sudamericanos me contaban que escuchaban los discos de la Camerata. Quiero decir que la Camerata Bariloche es una de las pocas orquestas que ha llevado el nombre de Argentina por todo el mundo, es la única orquesta que tiene 57 años de trayectoria, es un producto que deseo que nunca se termine porque nosotros estamos de paso y tenemos que hacer que este producto sea apoyado por algún ente cultural que le interese a que nosotros estemos nos pasemos por todos lados del mundo difundiendo la música de Astor y la música clásica. Entonces, resumo diciendo que la "Camerata Bariloche" es la orquesta de cuerdas más importante, por lejos, de Sudamérica y ojalá que pueda existir por muchos años más", reflexionó Freddy Varela Montero.

En la actualidad, la "Camerata Bariloche" está integrado por Freddy Varela Montero; Elías Perlmuter Gurevich; Demir Lulja; David Bellisomi; Martín Fava (violines primeros); Grace Medina; Daniel Robuschi; Pablo Sangiorgio (violines segundos); Gabriel Falconi; Adrián Felizia (violas); Stanimir Todorov; Gloria Pankaeva (violonchelos); y Oscar Carnero (contrabajo).