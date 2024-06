“El mercado lo resolvió solo”, dijo el jefe de Estado sobre la falta de repelentes y sobre la vacunación contra el dengue. Y no hubo políticas oficiales al respecto. O al menos nada masivo.

“Los problemas de la medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría”, decía Ramón Carrillo al entender la enfermedad en su dimensión comunitaria.