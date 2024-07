En el local "Gracias Nena" se produjo a finales de los años '80 el debut de "Flema", una de las bandas más importantes del género punk, siendo teloneros de "Comando Suicida". Pero lo que nunca se imaginó su fundador Ricky Espinosa que ese momento sería el comienzo de una de las historias musicales que nos tiene acostumbrado nuestro Conurbano Bonaerense.

A casi cuarenta años de ese suceso y ya sin su líder Ricky Espinosa, quien tristemente falleció en el 2002, "Flema" con Fernando Rossi como vocalista y bajista continúa sumando más hitos a su rica historia. En esta ocasión, lanzó su nuevo material de estudio titulado "Fuera de Control", un disco que contiene doce canciones inéditas, entre las que se destacan "Hater"; "Si te vas"; y "No me Verás".

En este contexto, el GRUPO DE MEDIOS "MEDIATRES" conversó en exclusiva con Fernando Rossi acerca de este nuevo material discográfico a diez años del último disco publicado. "Durante todo el año pasado estuvimos yendo a grabar al estudio Terremoto 22 en medio de las giras y shows que estábamos haciendo. Ya el disco lo veníamos produciendo de hace unos años, es decir, las composiciones y algún ensayo esporádico. Pero el año pasado nos metimos de lleno con eso. La producción estuvo a cargo de Miguel de Luna Campos (Mike de Kapanga)", contó uno de los miembros fundadores de "Flema".

En "Fuera de Control" podemos disfrutar de canciones como “Hater”; "Si te vas", una de las tres una de las tres canciones pertenecientes a Gonzalo Díaz Colodrero, que aporta al álbum en forma póstuma; "No me verás", tiene letra y música de Manuel Ricardo Espinosa que originalmente la escribió para un proyecto paralelo que él tenía y estaba dirigida en una corriente más asentada al sonido de los Rolling Stones. "La producción del disco fue bastante dinámica; muy buen ambiente en el estudio; y si bien de que nos tomó su tiempo de grabarlo por el tema de los shows en vivo, nos quedamos muy conformes con la producción y fue muy eficaz, por decirlo de alguna manera", profundizó.

¿Por qué "Fuera de Control"?

F.R: Quizás un poco por lo que está pasando en el mundo. Las palabras en sí hace referencia a uno de los temas que se llama "Producto de una mente enferma" que el coro dice: -"Fuera de Control". A veces los temas no se llaman como el coro; aunque lo saqué de ahí, el contexto de la tapa, lo que queríamos reflejar ahí y de cómo está el mundo en este momento, me parecía que encajaba bien.

¿Cuáles fueron las motivaciones para incluir en el disco "No me verás" de Ricky Espinosa"?

F.R: Es una canción que la propuse en su momento. Es una canción que el "Bichi" la conocía porque Ricky la tocaba, a veces, en casa. Pertenecía a un proyecto paralelo que él tenía y se llamaba "Almastone". Lo habrá tocada dos o tres veces en vivo o en algún ensayo, pero no llegó mucho a profundizarla, tanto en Flemita como en su etapa como solista. Siempre me gustó la canción. Al principio, la canción era muy balada y había que hacerla encajar, pero con la producción de Mike fue aceptada y todos quedamos conformes con lo que quedó.

¿Consideras que la música de "Flema" está influenciada por la de "Los Rolling Stones"?

F.R: Sí, por ahí no se nota tanto en lo musical porque el estilo es bastante diferente. Pero todos escuchamos a los Stones, por ejemplo a Ricky le gustaba mucho y a mí me encantan, ya que es una banda de cabecera para mí. Es la música que escuchábamos cuando estábamos sin tocar en mi casa y cada vez que nos juntábamos, generalmente, sonaba los Stones. Nos gustaba tocar los temas de Los Rollings Stones en los ensayos. Son como unos amigos que uno no conoce y que están siempre, sobre todo para mí.

¿Qué intentan transmitir con "Hater"?

F.R: Eso es muy de los años 2000 en adelante a partir del surgimiento de las redes sociales y la masificación del uso de internet. Nosotros en una época cuando pasó lo de Ricky, empecé a usar la internet y veía cómo la gente opinaban y decían cosas que por ahí no tenía ningún sentido o algo de veracidad. Aún no se usaba el término "hater". Le pasa a cualquiera, por ejemplo haces un asado y te putea porque lo estás haciendo mal. Ya no pasa por ser una persona semi pública. La idea de la canción la tenía hacía un tiempo, pero no es solamente por el caso nuestro básicamente, sí no por cómo es el personaje en sí. El hater, generalmente, busca con su comentario negativo busca sumar aún más el odio. Recuerdo que una vez hicimos una nota allá por el 2008 y estaba en ese momento el baterista "Pepe" Carballo, nos preguntaron por un comentario en una publicación de una red social, en la cual había diez comentarios buenos y uno malo; entonces "Pepe" le responde vos estás haciendo en el hincapié en el malo. Me quedó lo que dijo "Pepe" porque realmente la gente siempre se fija mira cómo lo puteo a fulano, como si fuera que un insulto en internet fuera una virtud. Es cierto que inclusive hasta las personas que no son haters, por ahí se quedan más con eso. Por esa razón pienso que hay tantos, como en algún momento para unas personas de la sociedad garpa más el tipo que insulta o agrede porque lo ven como una actitud osada o valiente.

Luego del fallecimiento de Ricky Espinosa, la banda tomó distintos rumbos, sin embargo, en el año 2007 deciden retomar con la banda y continuar el legado que dejó Ricky, ¿qué fue lo que los motivó a regresar?

F.R: Fue una serie de factores. Se iban a cumplir 20 años de la primera etapa. También hicimos un cierre con Flema que fue cuando murió Ricardo, pero era un momento de tristeza. Quizás queríamos hacer un show en un primer momento en otro marco, es decir, sin esa carga emocional. En un principio, iba a hacer solamente un concierto para rememorar esos veinte años y después quisimos seguir tocando. Y, todavía seguimos acá.

¿Cómo lo viviste la época dorada de "Flema"?

F.R: Tengo los mejores recuerdos. Fue una época muy buena. Cuando entré a la banda, que también sería una especie de segunda etapa porque hubo una primera que no participé, fue como una reconstrucción del grupo en la cual tenía más un papel secundario porque Ricky era el líder, pero aportando y participando ese paso a paso, de que no venga nadie a verte a llenar un Cemento, o sea, todo ese camino lo hicimos muy paso a paso. No fue una explosión de golpe. Fue de sacar disco tras otro y se llegó a un momento que tocamos en Cemento y lo llenamos. Quizás ese fue siempre el techo nuestro. Esa sensación de cuando la banda va para adelante es irrepetible, y, además hay varios compañeros que ya no están . Son recuerdos muy lindos.

En esa misma línea, ¿cuál fue el momento que marcó un antes y un después en "Flema"?

F.R: Cuando sacamos "Exceso", se empezaron a dar más cosas, si bien ya veníamos en crecimiento con el disco anterior que era "Nunca nos fuimos" y habíamos dado un pasito con un demo que se llamaba Pogo, Mosh & Slam. Con "Exceso" empezamos a notar que tocábamos en lugares más grandes y ahí fue cuando llegamos a Cemento más allá de que en otras oportunidades tocamos ahí, pero siempre eran festivales como medio de "cola de ratón". Pero ahí ya hicimos Cemento solos y lo llenábamos. También, tuvo mucho que ver cuando tocamos con "Los Ramones" en Obras que representó un paso muy importante. Esos dos eventos marcaron un antes y un después en "Flema".

Justamente, en 1995 abrieron el recital de "Los Ramones" en el estadio de Obras Sanitarias, ¿qué recuerdos tienes de aquel momento?

F.R: Fue increíble. En el género era como tocar con Maradona, o sea, Los Ramones eran eso en el rock. La verdad no los vimos y sí lo escuchamos en vivo, pero la seguridad en esa época era muy celosa con qué no te acercarás y todo eso; y así todo fue una gran noche. Veníamos de un show en Cemento, en el cual habíamos tocado un tema de Los Rolling Stones y nos habían puteado todos, cantaban que Flema se había muerto, o sea, se nos había dado vuelta toda la gente. La verdad es que habíamos tocado mal los primeros temas y la rematamos tocando mal un tema de los Stones. Cuando ya sabíamos que íbamos a tocar con Los Ramones, no sabíamos cómo iba a responder la gente y la verdad ese día la gente nos recibió de la mejor manera, cantaban todos los temas. No pensábamos que éramos tan conocidos. Fue algo increíble.

Breve reflexión sobre el lugar que ocupa "Flema" en tu vida.

F.R: La familia, los amigos y Flema; en ese orden. O sea, Flema tiene mucho que ver con ser parte de la familia. Si bien no tocamos todos los días ni ensayamos siempre, estamos todos los días viendo qué podemos aportar para que vaya mejor y las cosas fluyan. Es un lugar muy importante para mí y en mi carrera. No imaginaría no estar en Flema.