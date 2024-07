Ruletka: un film que invita a la reflexión sobre las realidades de la región

Por Florencia Belén Mogno.

En la vida pueden existir situaciones que llevan a las personas a tomar decisiones límites para intentar salir adelante aun cuando inclusos sus vidas puedan estar en riesgo. Ese es tan solo uno de loa temas que se representan en “Ruletka”, el largometraje argentino-venezolano del cineasta Jimmy Castro Zambrano, el cual se estrenó hace unos días en el mítico Cine Gaumont.

Para conocer más detalles del film que se encuentra disponible en plataformas digitales Grupo Metuvo la oportunidad de dialogar con Castro Zambrano quien no solo es el director y guionista de la película sino que también estuvo a cargo de otras etapas como la producción ejecutiva e incluso representó a un personaje de la historia.

Ruletka es una película única de drama y suspenso en la que varios personajes coinciden en el “juego de la ruleta rusa”. Mientras se desarrolla la historia y los personajes se ven involucrados en esta peligrosa práctica, los espectadores podrán conocer más sobre sus motivaci9nes para jugar y lo que hay detrás de la historia de cada uno de los protagonistas.

La producción contó con la actuaciones de Germán Tirini, Pablo Turchi, Giuliana Benítez, Melisa Cosentino, Marta Quarleri, Remzi Pamukçu y Nikolay Pankov, sumado al resto del elenco y del equipo técnico.

El cine como instrumento de reflexión

¿Cómo surgió la idea de hacer Ruletka y cómo fue el proceso de construcción del guión?

J.C.Z: El guión de “Ruletka” comencé a escribirlo a principios del año 2020, en enero. Escribí la secuencia de apertura, sin embargo, venía trabajando desde finales del año anterior en varios proyectos, por ejemplo, en diciembre de 2019 grabamos un cortometraje llamado “Silvia y sus amigas”. También estaba coordinando y ensayando una obra para un festival de micro teatro que se llevaría a cabo en el Centro Cultural Rojas, de temática transgénero, la obra se llamaba “Trans”. Justo cuando se dio a lugar la cuarentena total y en plena cuarentena desarrollé varios cortometrajes, y entre tanto tiempo que tenía disponible y que no podía salir del departamento, pasé unas cuantas semanas dedicado al guión de la película.

¿Cómo describirías la trama de la película y aquello que esta producción comunica a través de la historia?

J.C.Z: “Ruletka” parte de la reflexión sobre una realidad, lamentablemente, muy cercana y tangible. Yo emigré de un país cuyas condiciones económicas terminaron obligando a casi una tercera parte de la población a la emigración, razón por la cuál nosotros hablamos del éxodo venezolano. Entender que, por más que la gente luche y trabaje, el país no te brinda las condiciones para estar bien, para vivir decentemente. Poco a poco te va acorralando y una realidad así no es distópica, por lo que no tendrían nada que perder unas personas que participan de un macabro juego con la esperanza de ganar y obtener los medios que les ayuden a salir de ese lugar o a cambiar su realidad para mejor.

Justamente en relación a los temas que aborda la película sumado al hecho de que trata una cuestión tan compleja como la práctica de la ruleta rusa, ¿de qué manera consideras que el cine puede funcionar para reflexionar acerca de la realidad social?

J.C.Z: El cine es un medio, es una herramienta a través de la cual nosotros podemos enarbolar un discurso que invite a la reflexión. Sin embargo, y lamentablemente, nosotros todavía no tenemos la hegemonía cinematográfica en los países latinoamericanos. Es decir, todavía en países como Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, más del 90 por ciento de las películas en cartelera son de origen extranjero, especialmente venidas de Estados Unidos. Y ese es el cine que domina, lamentablemente, la industria y es el que más se consume. A pesar de que nosotros tenemos narrativas propias, que tenemos cosas que decir, cosas sobre las que queremos hablar para que haya una reflexión y para que haya una discusión en torno a la obra, lamentablemente muchas veces no llega. Estamos un poco perdidos porque nos falta poder, nos falta promoción, nos falta apoyo, pero también de parte del público hace falta que consuma más el producto nacional y que acuda a la sala. Y son pocos los productos nacionales que se posicionan, también porque el público en parte no acompaña. Hay cosas muy importantes que decir y estaría bueno que nos escuchásemos los unos a los otros y que dejásemos de escuchar un poco lo que nos dicen personas, entes, empresas, organizaciones que están al otro lado del mundo o que están en un continente de distancia.

Y en el caso de “Ruletka” además es una producción independiente, ¿cómo fue el proceso de realización del film teniendo en cuenta este aspecto?

J.C.Z: Afortunadamente para nosotros cuenta mucho la experiencia con los cortometrajes, venir trabajando con cortometrajes ya de bajo presupuesto nos da la experiencia, aunque llegar a la película fue todo un desafío, pero al mismo tiempo era como la culminación de un largo camino. Yo le digo a la gente que yo tengo una licenciatura en arte, con una especialidad en cinematografía, y para mí esto ha sido el posgrado de la carrera. Poder hacer un largometraje en el que además asumí la autoría, este discurso que está aquí en la película es algo que yo estoy intentando decirle al mundo. Y es con un tema que nos atañe muchísimo en Latinoamérica que es el pujar, el ponerle garra y pulmón a la economía nacional porque lamentablemente en nuestros países nos pasa a muchos que las cosas un día van más o menos bien durante algún periodo presidencial y luego volvemos a caer en el foso y la economía se va a pique (sic). También es la razón por la cual nosotros queríamos que en el juego de la película los personajes fueran diferentes entre sí, porque queríamos una representación de la sociedad.

En relación a la realización de la película, ¿qué significó para ustedes concretar este proyecto?

J.C.Z: Para nosotros fue alcanzar la cúspide de una montaña. Para el momento en que se hizo la película, el último semestre del 2022, nosotros tuvimos la oportunidad de contar con un presupuesto que no alcanzaba ni el 10 por ciento de lo que el INCAA estimaba para un largometraje dramático en Argentina en ese momento histórico. No teníamos ni el 10 por ciento y aún así debíamos asumir que teníamos que sacar adelante una película. Entonces esto implicó compromisos, colaboraciones, hermanarnos como artistas y decir ‘bueno señores, esto es lo que hay y con lo que hay, hay que hacer lo que queremos hacer, que es Ruletka’. Hay toda una entrega por parte de los actores, de las actrices, del equipo técnico. Éramos un equipo muy pequeñito que sí o sí teníamos que sacar adelante un producto y en el cine el tiempo es dinero. Entonces, no solo sacarlo adelante, sino sacarlo adelante en un tiempo muy corto y tratando de mantener la máxima calidad posible. No teníamos las mejores cámaras, ni las mejores luces, ni contábamos con estudios, y aún así, “Ruletka” existe. Está bien narrado, tiene una temática interesante, hay buen desarrollo de personajes, y eso se ha visto apreciado en los festivales a los que ha tenido la oportunidad de acceder, aunque es una lástima que no hayamos recibido el apoyo especialmente para la distribución a nivel nacional porque sentimos que la narrativa plantea un discurso que es muy importante especialmente en el momento histórico en el que estamos viviendo acá en Argentina.

¿Hay planes para el futuro de Ruletka después del estreno en el Gaumont?

J.C.Z: No, para nosotros este sería el cierre. A casi dos años de haber terminado el proyecto, ya hemos remando bastante. Si tenemos la oportunidad de llegar a alguna plataforma de streaming, seria genial, pero hoy entendemos que son mercados muy difíciles.

Por último, una pregunta personal aunque también en representación del resto del equipo, ¿qué significa para ustedes esta película y el hecho de hacer cine?

J.C.Z: El cine es un medio de expresión. Yo soy un contador de historias, yhoy en día puedo contarlas en papel o en audiovisual, sabiendo que el último es un medio de consumo más fácil para el espectador. Hace unos días le explicaba a alguien que uno es artista por necesidad, por la necesidad de expresar algo, de presentar un punto de vista en particular que aparece en el mundo que me rodea con sus realidades, su gente, o, incluso, realidades alternas. Como artista he alcanzado una meta en la que me acepto a mí mismo.