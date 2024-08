Kicillof: “Milei decidió castigar a los bonaerenses porque no lo votaron”

“Estamos ante un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del presidente Javier Milei, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que venimos trabajando hace 10 años”, afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar este miércoles una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Fue junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusta Costa; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

En ese marco, Kicillof afirmó: “La localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI: si la empresa entra el RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no”. “El presidente de YPF, Horacio Marín, me comunicó ayer que la decisión no tenía nada que ver con el RIGI provincial: dada la gravedad del tema, espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado”, sostuvo y agregó que “también me confirmó en Bahía Blanca las inversiones de MEGA y PROFERTIL por 2.200 millones de dólares”.

“Esto no es un Boca – River, es una decisión muy importante y no puede ser una disputa entre provincias. No es bueno o malo para una provincia u otra, es malo para la Argentina”, expresó y remarcó: “No nos vamos a pelear con otros gobernadores: el único responsable de esta decisión es el presidente de la Nación”.

“La verdad es que Milei no soporta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires y ha entrado en una disputa permanente desde el primer día: no es una novedad que nos haya quitado esta inversión, porque ya había quitado fondos para el salario de los docentes, los boletos del colectivo y la seguridad”, señaló el Gobernador y agregó: “Esto se inscribe dentro de las peores prácticas de la política: piensa que si nos castiga, los bonaerenses lo van a votar; pero se equivoca y está generando un daño enorme”.

Por último, Kicillof sostuvo: “El fundamentalismo ideológico de Milei nos está trayendo muchos problemas tanto en el plano internacional como local”. “Aunque los medios digan que fue por un capricho mío que se llevan la inversión a Punta Colorada, la única realidad es que por decisión de Milei se suspenden las inversiones previstas en Bahía Blanca”, concluyó.

“No vamos a tolerar ninguna agresión ni insulto más del Presidente a los bonaerenses. Vamos a seguir gobernando a favor del pueblo, cumpliendo nuestro mandato, sin abandonar los esfuerzos para impulsar la producción y el trabajo, garantizar la salud y la educación pública y expandir los derechos. Nuestro único pacto es con el pueblo y no lo vamos a traicionar”, explayó.

De qué se trata el proyecto

El proyecto LNG Argentina es un proyecto liderado por las compañías YPF y Petronas para la licuefacción de gas para su exportación a los mercados mundiales. Comprende desde la producción de gas en Vaca Muerta, su transporte hasta la terminal de procesamiento y su industrialización. La capacidad de producción final es de 30 millones de toneladas al año.

Luego de tomada esta decisión y dado que este proyecto se constituye como un "Project Finance", los próximos pasos serán la búsqueda de los posibles compradores del gas a nivel mundial para luego encontrar el financiamiento del proyecto integral con inversores y la banca internacional.

Las excusas de YPF

Según afirmaron ambas empresas, la localidad de Sierra Grande "es la locación más ventajosa". De acuerdo con un informe que elaboró la consultora internacional Arthur D. Little -contratada para tomar una decisión en este sentido-, "Río Negro muestra mejores aspectos económicos para el proyecto".

Esta ventaja, siempre según el trabajo, incluso seguiría siendo en favor de la provincia patagónica "si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales", es decir que nada hubiera cambiado si el gobernador Axel Kicillof adhería al RIGI, una condición que el Gobierno pretendía imponer para que Buenos Aires continuara en carrera.

Además, respecto de la elección del lugar se especificó que "la zona de Sierra Grande aparece como mejor opción por la menor longitud de los gasoductos necesarios para transportar el gas natural desde Vaca Muerta; la existencia de una mayor profundidad marítima que disminuye la necesidad de dragar para lograr el calado para la operación de los buques previstos; la amplia disponibilidad de terrenos y las bajas interferencias con otras actividades sociales y económicas; la posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada y la sinergia con el desarrollo de infraestructura local con el proyecto del Oleoducto Vaca Muerta Sur; entre otras".