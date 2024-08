Por Fernando Pérez

Todo eso con destrucción del aparato productivo petrolífero, inflación, asombroso nivel de exiliados y presupuestos nacionales inviables mediante. De todos modos, todo parecía que iba a comenzar a cambiar con las últimas elecciones.

Con una oposición ampliamente favorita en todas (absolutamente todas) las encuestas independientes, recorrió por el continente americano la sensación de que finalmente el gobierno de Nicolás Maduro llegaría a su fin.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que esto sucedería, otra vez sobrevino el caos. Y tanto el oficialismo como la oposición se arrogaron el triunfo de las elecciones. El hecho es más sorprendente cuando se tiene en cuenta que la diferencia en las encuestas era abrumadora en favor del candidato opositor Edmundo González.

La oposición inmediatamente creó un sitio web donde subió casi un 80% de actas escaneadas y con posibilidad de ser consultadas. El resultado es el que se preveía, con una amplia mayoría en favor de González.

Pero claro, no son los datos oficiales de la Comisión Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. Pero ¿y las actas oficiales? Pues no aparecen… lo cual ciertamente echa un manto de dudas total sobre las afirmaciones de triunfo por parte del gobierno de Venezuela.

Lo insólito es que, sin datos públicos de los resultados, no obstante Nicolás Maduro fue proclamado oficialmente como triunfador por medio de un simple mensaje del presidente de la CNE a través de Instagram. Todo muy surrealista.

Por supuesto, y como ocurre siempre en estos casos cuando hay un gobierno que polariza no solo a su propia población, sino también asuntos de política internacional, con el gobierno de Maduro ocurrió lo mismo. Así, inmediatamente una serie de Estados salió a reconocer su triunfo y otro a condenarlo, asumiendo las denuncias de fraude.

Por lo pronto, y mientras sigan sin aparecer las actas (que este domingo no se dieron a conocer por un oportuno “hackeo masivo desde Macedonia del Norte”), la situación sigue en tinieblas.

Lejos de abrirse a admitir un error de apreciación, Maduro lanzó amenazas a diestra y siniestra prometiendo casi el inicio de una guerra civil en caso de que no lo reconozcan como presidente.

Esto no es de sorprender, toda vez que ya antes de las elecciones había declarado que si no ganaba habría un baño de sangre en Venezuela. Una amenaza no muy orientada a persuadir votantes, por cierto.

Mientras tanto, en nuestro país el presidente Javier Milei ya dejó en claro que no reconocerá la victoria de Nicolás Maduro y hasta lanzó la idea de llevar a cabo una reunión con líderes regionales para apoyar la resolución de la Organización de Estados Americanos que condena la acción del gobierno bolivariano.