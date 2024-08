Denuncia de Fabiola: Alberto dijo “lo vamos a sobrellevar”

En medio de versiones cruzadas sobre su estado, Fernández aseguró en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que va a "sobrellevar" la situación. "Gracias por preocuparse. Lo vamos a sobrellevar", respondió el ex mandatario al ser consultado sobre la información que circuló este miércoles, que habló de una situación por la cual habría sido atendido por personal de salud en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Los rumores sobre sus problemas de salud surgieron luego de que este martes su ex pareja Fabiola Yañez lo denunciara por violencia física y psicológica ante el juzgado del juez federal Julián Ercolini.

El abogado de Yáñez, Juan Pablo Fioribello, confirmó este martes la denuncia de la exprimera dama y dio que en el teléfono de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, se encontraron mensajes que detallaban las supuestas agresiones, con evidencia fotográfica.

El teléfono estaba siendo analizado como parte de una investigación sobre tráfico de influencias durante el gobierno del Frente de Todos.

Tras decidir inicialmente no presentar cargos, Yáñez se comunicó posteriormente con el juez de instrucción "y le dijo: 'Quiero presentar una denuncia penal. Quiero denunciarlo (a Fernández) por los golpes que he recibido de su parte y las amenazas que he estado sufriendo'", dijo Fioribello.

Fabiola Yañez denunció ante el juez Ercolini haber sido víctima de violencia por parte de Alberto Fernández

Este martes, tras hacerse pública la denuncia, Alberto Fernández sostuvo que es "falsa" la acusación de violencia de género, y anticipó que presentará ante la Justicia "pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".

"Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yañez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Sólo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa", afirmó Fernández en un breve comunicado publicado en redes sociales.

En ese mensaje, agregó: "Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".

"Acoso telefónico" y "terrorismo psicológico"

abiola Yáñez declaró este martes ante el juez Julián Ercolini para poner en marcha una causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Se trata de un expediente que había sido archivado a comienzos de julio porque, según se detalla en la presentación judicial, la denunciante "no deseaba instar la acción penal en ese momento".

Este martes, Yánez solicitó una audiencia ampliatoria ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11, donde manifestó estar "padeciendo lo que definió como 'terrorismo psicológico' por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria".

A su vez, la ex pareja de Fernández requirió a la Justicia "que se dispongan medidas de protección en su favor que incluyan la prohibición de acercamiento de su presunto agresor tanto personal como por medios electrónicos".

Además de haber denunciado "violencia física" y "terrorismo psicológico", la ex pareja de Alberto Fernández solicitó un cambio de custodia, al señalar que el personal policial que le fue asignado desde entonces era una “persona de confianza” de la custodia de Fernández.

El ex jefe de Estado se encuentra acusado de haber golpeado a Fabiola Yáñez cuando residían en la Quinta de Olivos, acusación que ahora se agrava por el supuesto "contacto amenazante" incorporado al expediente luego de la última audiencia.