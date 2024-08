Lousteau, tras ser nombrado al frente de la Bicameral de Inteligencia: "No hay plata para alimentos, pero sí para gastos reservados de la SIDE"

Durante el debate del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en el Senado de la Nación, el radical Martín Lousteau cuestionó el método en que Javier Milei alcanzó el superávit fiscal y la posibilidad de que vete un incremento de los haberes previsionales.

“El Presidente dijo que se le fue la mano con el ajuste, pero cuándo se le va la mano hay gente que no puede vivir”, sostuvo el titular de la UCR en medio de su intervención en el Palacio Legislativo, quien entendió que "hay millones de personas que la están pasando peor de lo que lo deberían pasar, entonces lo que estamos haciendo acá es un acto de justicia mínima”.

La UCR, junto con el peronismo y bloques federales, acompañarán la reforma jubilatoria, contra un sector de senadores del PRO y la totalidad de La Libertad Avanza que buscan sancionar un proyecto que ratifique el actual sistema previsional que rige por decreto. “Estamos compensando la última pérdida grande que tuvieron que fue la de enero de este año", remarcó Lousteau.

La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) fue una de las aliadas opositoras con las que contó el oficialismo: "Lo que varios de mis colegas van a hacer hoy es un error. [...] No hay duda de que a los jubilados lo que más les conviene es que no haya inflación; a su edad no pueden seguir surfeando los precios como estamos acostumbrados en la Argentina. Hoy estamos viendo bajar la inflación, que es casi un milagro sostenido por pequeños fósforos; cuando prendemos uno se cae otro".

A su turno, la fueguina Cristina López (Unión por la Patria) le pidió a los jubilados "que le recuerden al mentiroso de Milei una de las tantas promesas falsas que hizo, porque los jubilados no son la casta. También quiero pedirle al Presidente que, cuando este proyecto llegue a sus manos, no se le ocurra vetarlo".

"Resulta que destinar una parte del presupuesto para atender una necesidad imperiosa como es el haber de los jubilados y pensionados es un acto degenerado para el Presidente", añadió en esa línea el porteño Mariano Recalde, senador del mismo bloque, quien recordó que la iniciativa "tiene un costo fiscal del 0,4% del PBI; el mismo exactamente que implicó haber modificado el impuesto a los Bienes Personales y a la riqueza que se aprobó en este Congreso. No se trata de un problema de falta de recursos, sino que se destinan a otras cosas".