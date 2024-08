Llevado adelante frente político que encabeza Agustín Balladares, Vicepresidente del PJ de Lanús, Congresal Nacional del mismo partido y Presidente del Honorable Concejo Deliberante local, tuvo como invitados especiales, al director del Observatorio Malvinas de la UNLa y combatiente de Malvinas, Cesar Trejo, al Abogado y Docente, Juan Augusto Rattenbach (Nieto del Tte. Coronel Benjamín Rattenbach) y al soldado combatiente de Malvinas, funcionario municipal e integrante del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Lanús, Fabián Riveiro.

Se realizó en la sede central de la fuerza política “De Lanús para Lanús” en Unión por la Patria, Av. Hipólito Yrigoyen 4061, la quinta de un serie de charlas denominadas “Encuentros por el Debate y la Formación” llevadas adelante por este frente peronista que encabeza el Vicepresidente del Partido Justicialista de Lanús, Congresal Nacional del mismo partido y Presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Agustín Balladares.

Dando inicio a esta cuarta jornada, Camila Caruso, coordinadora del encuentro; dio la bienvenida a los asistentes y presentó la temática de esta nueva jornada que bajo el título “Defensa de la Soberanía y conflicto del Atlántico Sur” tuvo como disertantes al director del Observatorio Malvinas de la UNLa, fundador y ex presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina y ex Titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas del Ministerio del Interior, Cesar Trejo, al Abogado, Docente y Magíster en economía aplicada, desempeñándose actualmente en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur de Ciudad de Buenos Aires, Juan Augusto Rattenbach, nieto del Teniente Coronel Benjamín Rattenbach, integrante de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, que elaboró el Informe Rattenbach, sobre de las responsabilidades políticas, militares y estratégicas de la guerra de las Malvinas; y al soldado combatiente de Malvinas, funcionario municipal e integrante del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Lanús, Fabián Riveiro.

Luego de las presentaciones y bienvenidas, Balladares abrió el encuentro poniendo de manifiesto la importancia de seguir manteniendo viva, presente, la causa Malvinas, destacando ese camino permanente llevado adelante por los invitados especiales de la jornada.

Ya introducidos en la charla, Rattenbach y Trejo, con los invalorables aportes de Riveiro, destacables especialistas en el tema, hicieron a su tiempo un recorrido por la historia, la geopolítica y las decisiones que fueron tomando los diferentes gobiernos, autoridades y pueblo argentino con referencia al tema en cuestión y otros íntimamente relacionados con la causa Malvinas, poniendo blanco sobre negro los intereses internacionales en perjuicio del país que muchas veces fueron avalados por los gobernantes de turno. Comprender Malvinas para comprender la política exterior de la Argentina, como eje la Antártida como asunto macro de la Nación o como lo había definido el tres veces presidentes de todos los argentinos, Juan Domingo Perón, el asunto Magno. El encuentro se enriqueció aún más con la intervención de los asistentes, provocando una emocionante ida y vuelta que tuvo como consigna permanente no solo causa Malvinas, si no también lo intereses nacionales y populares de la inmensa mayoría de los habitantes de Argentina.

Asistieron, vecinos y vecinas de Lanús; veteranos de guerra de Malvinas, Concejales, integrantes del secretariado del PJ de Lanús, congresales provinciales del PJ por Lanús; Funcionarios del Municipio y del HCD de Lanús; ex concejales; ex consejeros escolares y ex funcionario municipales; Secretarios Generales de Unidades Básicas; referentes sociales; como así también dirigentes políticos; gremiales y sociales; entre otros.