Reynaldo Sietecase sobre “La Rey”: “He tratado de contar una buena historia que sea atractiva”

Por Agustín Ochoa Ortega.

En el marco de la 8va. edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), el reconocido periodista Reynaldo Sietecase presentó su cuarto libro, titulado “La Rey”. Este evento congregó a cientos de brownianos y amantes de la literatura, ansiosos por conocer más sobre la obra de un autor que ha logrado capturar la atención del público con su estilo inconfundible.

“La Rey” es una novela que combina magistralmente elementos de thriller, policial y actualidad, brindando a los lectores una experiencia envolvente desde la primera página. La trama, que inicia en Ciudad del Este, se despliega a lo largo de Buenos Aires y culmina en Madrid, llevando al lector en un viaje frenético a través de diversas realidades. Al respecto, el poeta contó: “Escribir “La Rey me llevó los últimos cuatro años de mi vida. Sobre todo me metí con un personaje paraguayo; entonces me hizo investigar todo el idioma guaraní y el habla”.

La trama de "La Rey" se centra en la vida de Blanca Rosa González, una joven cuya existencia se ve marcada por el trauma y la adversidad desde temprana edad. A los trece años, Blanca enfrenta un abuso que cambiará su vida para siempre. Tras ser enviada a vivir con su abuela Cándida y su pareja, el Recio, en Ciudad del Este, no solo se enfrenta a la violencia, sino que también recibe un amuleto especial: una piedra de obsidiana que representa su conexión con otros mundos y su búsqueda de esperanza.

El autor de esta narrativa pretende ofrecer más que un simple relato; busca tejer una historia envolvente que, aunque aborda temas delicados como el narcotráfico y la trata de personas, se presenta a través del prisma de la ficción. En palabras del narrador, “he tratado de contar una buena historia, que esté bien contada, que sea atractiva”, buscando el entretenimiento y la reflexión del público.

La travesía de Blanca la lleva a Villa 31 en Buenos Aires, donde su vida toma un giro inesperado. A través de la venta de drogas, se transforma en la poderosa jefa de una banda de narcos paraguayos, ganando el título de "La Rey". Sin embargo, su ascenso al poder es solo el comienzo de un ciclo de complicaciones que culmina en su huida a España. Allí, Blanca se convierte en víctima de una red de trata de personas, obligada a prostituirse y atrapada en un entorno de violencia.

Lo fascinante de "La Rey" es cómo la narrativa entrelaza el destino de Blanca con un valioso espejo de obsidiana albergado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Este objeto no solo simboliza su pasado, sino que también actúa como la clave para desentrañar su historia personal y encontrar su verdadera identidad.

Finalmente, en el contexto de la presentación de "La Rey", el escritor Reynaldo Sietecase expuso un aspecto fascinante de la narrativa policial en América Latina. Según Sietecase, este género literario posee una naturaleza “muy particular” en la región, alejándose de los moldes convencionales que predominan en otros contextos culturales.

Una de las características más notables de estas novelas que resalta el poeta es la ausencia de detectives tradicionales. En lugar de los habituales investigadores que conforman el arquetipo del género, la búsqueda de la verdad en las tramas latinoamericanas suele recaer en personas comunes: periodistas, empleados judiciales o incluso familiares de las víctimas. Este enfoque otorga al relato un matiz más humano y cercano, reflejando las complejidades y dificultades del entorno donde se desarrollan las historias.

De esta manera, Sietecase enfatiza que la realidad en América Latina dificulta el papel de la policía y los detectives, quienes, aunque existen, no siempre pueden cumplir con su deber de perseguir a los delincuentes de manera efectiva. Esta realidad se entrelaza con la narrativa, brindando una perspectiva única que destaca las luchas e indagaciones de aquellos que, sin ser profesionales del crimen, se ven impulsados a buscar la verdad.