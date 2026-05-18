EDICIÓN IMPRESA

El Municipio de Esteban Echeverría mantiene vigente el programa “Invertí en Esteban Echeverría”, un régimen de promoción industrial que exime hasta el 100% de las tasas municipales durante diez años a empresas que se radiquen o amplíen sus actividades en el distrito.
EDICIÓN IMPRESARegión18/05/2026
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Según el INDEC, una familia tipo requirió ingresos por $1.469.768 para superar la línea de pobreza y más de $665 mil para no caer en la indigencia. Las canastas básicas acumulan subas superiores al 12% en lo que va de 2026.
La lista Abogacía Unida – Abogar – Renovación Colegial se impuso con el 80% de los votos en las elecciones del Colegio de la Abogacía de La Plata, en una jornada de histórica concurrencia.
“Cuarto oscuro”: psicodelia, cine y arte experimental llegan a la Casa de la Cultura de LanúsRegión15/05/2026
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Ferias de libros: su importanciaCultura 17/05/2026
Año tras año, convocan a muchas personas y a pesar del anuncio acerca del fin del libro, sobre todo en formato papel, el interés sigue estando vigente y su importancia está dada por cuestiones que Internet y las librerías, por si mismas, no lograr juntar. Hay tres factores que destacan a la hora de ponerlas en valor.
Nuevo tarifazo en colectivos y trenes: viajar entre el Conurbano y CABA volvió a subirActualidad18/05/2026
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