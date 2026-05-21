Fracasa el blanqueo permanente: solo ingresó el 3% del universo esperado

El blanqueo permanente de dólares que propone la ley de Presunción de Inocencia Fiscal no tiene gran aceptación, según revelan los números. Apenas un 3% lo concretaron dentro del posible universo de personas que podrían ingresar al esquema de Impuesto a las Ganancias Simplificado.

En Argentina hay unos 2,1 millones de monotributistas puros y unos 400.000 autónomos del régimen general que son el público objetivo, mientras que se acuerdo con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo 80.000 personas están anotadas en el nuevo sistema de Ganancias en el cual no se controlan los bienes que cuenta una persona al inicio del ejercicio fiscal.

Aun así, de esas 80.000 personas reportadas recientemente por el organismo recaudador no implica que todas hayan entrado todas al nuevo régimen para sacar dólares del colchón.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sabe que todavía genera dudas la ley de Inocencia Fiscal. Algunas son de tipo político, ya que ante un eventual cambio de gestión, las personas puedan quedar expuestas ante el fisco.

La otra se la atribuye a los propios contadores que, desde su perspectiva, no estarían promoviendo entre sus clientes que se pasen a Ganancias Simplificado. Por eso, este jueves Caputo está convocando a una serie de tributaristas referentes para hablar del tema. El funcionario habló en el streaming Economía de Quincho donde dijo que quiere consultar a los tributaristas "cuáles son las cosas que, eventualmente, ellos ven que pueden mejorarse".

El régimen es para personas que tienen ingresos anuales hasta $1.000 millones o bienes declarados hasta $10.000 millones. Si es un autónomo del régimen general y se pasa a Ganancias Simplificado, la persona recibirá una declaración jurada del impuesto elaborada por ARCA en base a los ingresos y gastos que registra. No tiene que incluir los bienes que cuenta al inicio de ejercicio ni los que cuenta al final. Eso quiere decir que ARCA presume que tiene todo en regla y no lo va a investigar. Para ello, la nueva modalidad implica que tanto bancos como escribanos dejen de informar al organismo las operaciones que llevan a cabo a diario con las personas.

Es decir, que el fisco va a contar con menos información del contribuyente, pero eso no impide que de detectar alguna inconsistencia lo pueda investigar.

Si es un monotributista, en rigor, tiene que dejar el régimen simplificado y entrar en uno nuevo, como autónomo. Salvo para los que están en la escala mas alta, que están obligados a dejar de ser monotributistas, el resto no tendría mayores ventajas.

El régimen de Inocencia Fiscal además tiene un "tapón fiscal" de tres años. Eso quiere decir que tomando en cuenta los bienes declarados 2025 , 2024 y 2023, el fisco va a dar todo por válido y correcto, por lo que en el futuro no podría revisar nuevamente esos ejercicios.

A pesar de todas las precauciones, los contadores consideran que el régimen no es 100% seguro. No impide que una persona pueda ser investigada. Además, los bancos mantienen cautela porque están sometidos a regulaciones internacionales contra lavado de dinero que los obliga a informar movimientos de dinero en cuentas que resulten sospechosos.

La idea que hay detrás de la presunción de inocencia es que se trata de dólares que fueron comprados con ingresos de personas declarados. En un contexto de riesgo a que haya medidas como pesificiaciones de depósitos, como ocurrió a la salida de la Convertibilidad, hay personas que preferían ahorrar en moneda extranjera fuera del sistema.

A finales del primer trimestre del este año la cantidad de activos fuera del sistema propiedad de argentinos era de u$s255.000 millones, según datos del INDEC. Si esos fondos se incorporaran a la economia el efecto sobre el crecimiento del PBI sería importante.