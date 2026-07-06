La producción de autos se desploma mientras avanzan los importados chinos

La industria automotriz volvió a encender una señal de alarma. Mientras el Gobierno celebra la apertura comercial como una herramienta para aumentar la competencia, las líneas de producción nacionales continúan perdiendo ritmo. Los datos del primer semestre muestran un deterioro que ya no puede explicarse por una única causa. Caen la producción, las exportaciones y las ventas a concesionarios, al mismo tiempo que los vehículos importados, especialmente los provenientes de China, avanzan con una velocidad inédita sobre el mercado argentino.

Las cifras oficiales de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) reflejan la magnitud del proceso. Entre enero y junio se fabricaron 204.658 vehículos, muy por debajo de las 250.478 unidades producidas durante el mismo período de 2025. La caída alcanza el 18,3%, mientras que solo en junio las terminales ensamblaron 37.029 unidades, un 13,6% menos que un año atrás.

Una industria que pierde volumen mientras gana terreno la competencia externa

La contracción no responde únicamente a una menor actividad interna. La industria automotriz argentina nació y creció con un fuerte perfil exportador, especialmente hacia Brasil. Cuando ese mercado desacelera, las plantas locales sienten inmediatamente el impacto.

Durante junio las exportaciones retrocedieron 1,7% interanual y en el acumulado semestral la baja alcanzó el 2,1%. Brasil, destino de casi dos tercios de los vehículos argentinos, redujo su demanda, al igual que Paraguay. Solo Chile y Colombia mostraron un comportamiento positivo dentro de un escenario regional cada vez más competitivo.

Pero existe otro fenómeno que modifica el mapa automotor sudamericano. La expansión de las marcas chinas dejó de ser una tendencia para convertirse en un dato estructural. En Argentina, las ventas de vehículos chinos crecieron 1.533,2% durante el primer semestre, una cifra que refleja la velocidad con la que esos fabricantes están ocupando espacios comerciales que hasta hace pocos años pertenecían casi exclusivamente a terminales tradicionales.

La competencia ya no se limita al mercado doméstico. Los fabricantes chinos también avanzan sobre Brasil, Chile, Colombia y otros destinos donde históricamente la producción argentina encontraba parte de su demanda.

A ese escenario se suma una transformación interna de varias terminales instaladas en el país. Algunas decidieron abandonar la producción de automóviles livianos para especializarse en pick-ups y utilitarios. Esa reconversión requiere inversiones, tiempos de adaptación y reconfiguración de líneas fabriles, un proceso que profundiza temporalmente la caída de los volúmenes.

Los números muestran claramente dónde se concentró el deterioro. La producción de automóviles se derrumbó 37,2% en el semestre, mientras los utilitarios apenas retrocedieron 2,9%, confirmando el cambio de perfil industrial que atraviesa el sector.

Las ventas mayoristas tampoco ofrecen señales de recuperación. Los envíos de vehículos desde las terminales hacia las concesionarias registraron una baja del 26,3% durante junio y acumulan un retroceso del 23,7% en los primeros seis meses del año.

La discusión trasciende al mercado automotor. La industria automotriz representa uno de los complejos manufactureros con mayor generación de empleo calificado, integración de autopartes, desarrollo tecnológico y capacidad exportadora del país. Cada unidad que deja de fabricarse impacta mucho más allá de una terminal: alcanza a proveedores, metalúrgicas, logística, concesionarios y miles de puestos de trabajo distribuidos en toda la cadena productiva.