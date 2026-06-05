Mayo cerró con más señales de enfriamiento que de recuperación en la economía real

Los datos tempranos de la actividad económica de mayo sugieren muy pocas recuperaciones y una mayoría de "rojos", tanto en términos interanuales como mensuales. Así, si bien es prematuro para anticipar un posible dato general del mes, los indicadores publicados no dan buenas señales.

Por ejemplo, la confianza del consumidor subió 1,3% el mes pasado, comparado contra abril, mientras que la recaudación del IVA cayó 3,2%. En paralelo, los patentamientos se contrajeron, tanto en autos (-3,3%) como motos (-8,1%). A su vez la liquidación del agro también retrocedió, un 3,9%. Por último los aportes a la seguridad social bajaron un 0,3%.

La Asociación de Fabricantes Automores (ADEFA) reportó que la producción de vehículos alcanzó las 37.762 unidades en mayo (-21,5% interanual), lo que implica que en el acumulado de los primeros cinco meses se produjo una merma del 19,5%, versus el mismo período de 2025. A pesar de la fuerte contracción frente al año pasado, la actividad logró mantenerse prácticamente estable en la comparación mensual, con una mejora de apenas 0,6%.

"Los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad. Como habíamos anticipado, este año la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones", señaló el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano.

Por su parte, desde Outlier resaltaron que si bien la serie con ajuste estacional mostró una significativa recuperación en mayo (+9% mensual), lo que "aporta algo de optimismo", es cierto que esa variación no está exenta del serrucho reciente y no rompe el nivel inferior en el que se estabilizó la producción tras el frenazo que experimentó el crédito al sector privado durante el segundo semestre del año pasado.

La división de motos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) aseguró que el número de unidades patentadas durante mayo fue de 66.851, lo que representa una suba interanual del 25,4%. En la comparación contra el mes previo, sin embargo, se observó una baja del 17,8% (sin desestacionalizar, por eso el número difiere del registrado por Econviews).

La misma entidad informó que se patentaron 41.921 autos en mayo, lo que representa una baja del 25,6% interanual. Si la comparación es contra abril, se vio una merma sin desestacionalizar del 12,2%. De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades, esto es un 9,7% menos que en el mismo período del año pasado.

Por último, los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de mayo alcanzaron las 710 unidades, una baja del 16,8% interanual y del 13,6% mensual. De esta forma, el acumulado de 2026 alcanzó un total de 2.823 unidades, 1,3% inferior al de 2026.

La recaudación de impuestos es otro de los primeros datos que se pueden obtener de mayo. Si bien marcó la primera suba real interanual tras nueve meses seguidos de datos negativos, la mejora de los ingresos se debió a la extraordinaria suba del Impuesto a las Ganancias, y no tanto por los tributos asociados a la actividad económica.

Así, el mes pasado logró reunir $21,5 billones, una cifra que resultó ser entre 1,4% y 1,7% más alta en términos reales que lo ingresado en el mismo mes de 2025, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). "Este mes venció el saldo de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias Sociedades con cierre diciembre (el más importante del año) correspondiente al período fiscal 2025", explicó ARCA sobre el dato.