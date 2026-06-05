Fuertes operativos de prevención policial con controles de motos en Calzada, Mármol y Solano

En ese marco, se llevó adelante un operativo de saturación en la localidad de San Francisco Solano además de nuevos operativos rotativos y sorpresivos en José Mármol y Rafael Calzada, durante los cuales se realizaron controles vehiculares y de personas, además de patrullajes preventivos y tareas de vigilancia en sectores estratégicos.

Los procedimientos, que se replican de manera periódica en diferentes localidades brownianas contaron con la participación de móviles policiales, motos de alta cilindrada y efectivos de distintas fuerzas especiales que realizaron recorridas a pie en binomios, a partir del trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se desplegaron operativos viales preventivos con personal de Tránsito orientados al control de autos y motos, verificando documentación, condiciones de circulación y el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes.

Desde la Comuna destacaron que estas acciones forman parte de una política integral de prevención que busca reforzar la seguridad en los barrios y brindar mayor tranquilidad a los vecinos y vecinas de Almirante Brown.

Finalmente, Mariano Cascallares recordó que el Municipio continúa incorporando herramientas para fortalecer la prevención y el cuidado de la comunidad, entre ellas más de 2 mil cámaras de monitoreo, Paradas Seguras, Tótems de Seguridad y Alarmas Comunitarias, los Corredores Escolares Seguros, la ampliación del sistema de iluminación LED y la aplicación Brown Previene, que ya utilizan más de 50 mil vecinos.