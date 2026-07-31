Las expectativas inflacionarias vuelven a subir y el Conurbano lidera la desconfianza sobre los precios futuros

Aunque la inflación medida por el INDEC logró desacelerarse durante los últimos meses, la percepción de los consumidores comenzó a recorrer otro camino. El dato surge del último relevamiento de expectativas realizado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que detectó un incremento en las proyecciones de inflación para los próximos doce meses y volvió a ubicar al Gran Buenos Aires como la región donde el pesimismo respecto de la evolución de los precios resulta más marcado.

El estudio, realizado entre el 2 y el 16 de julio sobre una muestra nacional de mil personas, mostró que la inflación esperada promedio para el próximo año trepó del 32,1 al 35,8 por ciento. Se trata de un aumento de 3,7 puntos porcentuales en apenas un mes, una señal de que las expectativas comenzaron a deteriorarse aun cuando los indicadores oficiales muestran una inflación corriente bastante más baja.

El Conurbano sigue siendo el termómetro más sensible

El dato más significativo vuelve a aparecer en el Área Metropolitana. Mientras la expectativa anual en la Ciudad de Buenos Aires pasó del 29,8 al 38,8 por ciento, el mayor registro correspondió al Gran Buenos Aires, donde la proyección escaló del 37,1 al 43,2 por ciento. En el Interior también hubo un aumento, aunque mucho más moderado, al pasar del 30,5 al 32,3 por ciento.

La diferencia no parece casual. El Conurbano concentra buena parte de los hogares donde el consumo continúa resentido por la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años. Allí, la estabilización de las variables macroeconómicas todavía convive con una economía cotidiana donde la recuperación sigue sin consolidarse plenamente en los ingresos, el empleo y la actividad comercial.

Otro dato que aporta matices al informe es que la mediana de las respuestas permaneció estable en el 30 por ciento. En otras palabras, el encuestado "promedio" no modificó sustancialmente su previsión. Lo que sí cambió fue la cantidad de personas que comenzaron a proyectar escenarios con una inflación considerablemente más alta, elevando el promedio general.

Sebastián Auguste, integrante del equipo de la UTDT, explicó que el incremento de las expectativas se registró en las tres regiones relevadas, aunque con distinta intensidad, y remarcó un aspecto relevante: la percepción para los próximos treinta días prácticamente no se modificó, mientras crecieron las dudas sobre el mediano plazo.

Ese comportamiento también permite interpretar el fenómeno desde otra perspectiva. La preocupación no parece concentrarse tanto en una aceleración inmediata de los precios como en la capacidad del actual esquema económico para sostener la desaceleración inflacionaria durante los próximos doce meses.

El relevamiento también detectó diferencias según nivel de ingresos. Entre los hogares de mayores recursos, la expectativa promedio pasó del 30,8 al 36,6 por ciento. En cambio, entre los sectores de menores ingresos descendió del 35,3 al 33,7 por ciento. Como consecuencia, la distancia entre ambos grupos se redujo de 4,5 a 2,9 puntos porcentuales.

El contraste con las estimaciones oficiales y privadas resulta evidente. Mientras el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación anual cercana al 30 por ciento y variaciones mensuales de entre 1,7 y 2 por ciento para el resto del año, la percepción de los consumidores se ubica casi seis puntos por encima.

La economía no funciona únicamente con estadísticas. También depende de expectativas. Cuando empresas, comercios y familias comienzan a anticipar una inflación mayor, esa percepción condiciona decisiones de consumo, inversión y fijación de precios. Por eso el informe de la Universidad Torcuato Di Tella merece una lectura que va más allá del dato puntual: muestra que la desaceleración inflacionaria todavía no alcanzó para construir confianza. Y mientras el Conurbano siga encabezando las expectativas de aumento de precios, el desafío del modelo económico dejará de medirse solo por el IPC mensual y empezará a jugarse, cada vez más, en el terreno de las expectativas.valor promedio reacciona más velozmente ante los giros en las contestaciones de las personas consultadas, mientras que la mediana muestra mayor resistencia al cambio y únicamente experimenta variaciones cuando la modificación de las previsiones se consolida a escala masiva.

Auguste señaló que “la expectativa a un año subió manteniéndose prácticamente constante la del próximo mes, lo que sugiere que la percepción de aumento se basa en dudas respecto al mediano plazo”.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación anual rondaría el 30%. En el análisis mes a mes, los especialistas consultados prevén un avance del 2% en los precios durante julio y calculan que las variaciones se mantendrán en un rango de entre el 1,7% y el 1,8% mensual hasta fin de año.

Cabe subrayar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio marcó un 1,9%, cerrando los primeros seis meses del año con una suba acumulada del 16,8% y un avance interanual del 33,5%. Dentro de los rubros clave, Alimentos y bebidas no alcohólicas anotó una subida del 1,3%, en tanto que Prendas de vestir y calzado representó el menor ajuste, con un leve alza del 0,4%, acumulando una variación interanual del 11,9%.