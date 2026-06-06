El Mundial de los 17.570 millones de euros

Según las valoraciones de mercado de los futbolistas convocados, el valor conjunto de las plantillas participantes alcanza aproximadamente 17.570 millones de euros, una cifra sin precedentes en el deporte mundial. Detalla el estudio de Euromericas Sport Marketing.

Si cada selección fuese una empresa cotizada en bolsa, algunas de ellas tendrían una valoración superior a grandes corporaciones latinoamericanas. La riqueza futbolística concentrada en Estados Unidos, México y Canadá durante el torneo convertirá al Mundial en una auténtica exposición global de talento y capital humano. Explica Gerardo Molina especialista mundial en sport business y director del informe

Las selecciones más valiosas del Mundial 2026

1. Francia – €1.530 millones

2. Inglaterra – €1.310 millones

3. España – €1.260 millones

4. Portugal – €1.020 millones

5. Alemania – €998 millones

6. Brasil – €912 millones

7. Países Bajos – más de €800 millones

8. Italia – más de €800 millones

9. Argentina – entre €575 y €600 millones

10. Marruecos – €435 millones aproximadamente.

Francia, la selección multimillonaria

La gran favorita económica del torneo es Francia. Su plantel supera los 1.500 millones de euros gracias a una generación extraordinaria encabezada por Kylian Mbappé, valorado en alrededor de €250 millones. Lo acompañan futbolistas de enorme cotización como Michael Olise, además de una camada de jugadores jóvenes que dominan las principales ligas europeas.

Inglaterra y la generación más cara de su historia

Inglaterra llega con una valoración cercana a los 1.300 millones de euros impulsada por figuras como Jude Bellingham, Bukayo Saka y Phil Foden. La fortaleza económica de la Premier League se refleja directamente en el valor de su selección nacional.

España, la revolución de Lamine Yamal

España vive una nueva edad dorada. Gran parte de su valoración se explica por la irrupción de Lamine Yamal, considerado uno de los activos más valiosos del fútbol mundial con una cotización cercana a los €210 millones. Junto a él aparecen figuras como Pedri, consolidando un plantel que supera los €1.200 millones.

Argentina: menos valor económico, máxima competitividad

La vigente campeona del mundo no aparece entre las tres más caras, pero sigue siendo una potencia deportiva. La valoración argentina ronda los €575 millones, muy por debajo de Francia, Inglaterra o España. Sin embargo, la historia demuestra que el valor de mercado no siempre determina al campeón. Lionel Messi continúa siendo el símbolo de una selección que combina experiencia y juventud.

Los futbolistas más caros del Mundial 2026

El club de los millones

* Kylian Mbappé – € 250 millones

* Lamine Yamal – € 210 millones

* Erling Haaland – € 180 millones (aunque Noruega no figura entre las favoritas deportivas, su presencia eleva enormemente el valor de mercado de la selección).

* Michael Olise – €120 millones

* Pedri – €110 millones

* Jude Bellingham – €100 millones

* Bukayo Saka – €95 millones.

El valor económico por continentes

Europa domina claramente el ranking mundial. De las diez selecciones más valiosas, ocho pertenecen a la UEFA. Sudamérica mantiene su prestigio gracias a Brasil y Argentina, mientras que África comienza a consolidarse con Marruecos, Senegal y Costa de Marfil. En Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá lideran la región, aunque lejos de las potencias europeas.

El Mundial más caro de la historia

Nunca antes un torneo de selecciones reunió semejante cantidad de talento valorado económicamente. Los más de 17.500 millones de euros en jugadores convierten al Mundial 2026 en una gigantesca vitrina financiera del fútbol global. Cada partido enfrentará no solo estilos de juego y tradiciones futbolísticas, sino también verdaderos patrimonios deportivos multimillonarios. Explica Gerardo Molina

La gran incógnita sigue siendo la misma que acompaña al fútbol desde hace más de un siglo: ¿ganará la selección más valiosa o volverá a imponerse aquella que mejor funcione como equipo? Francia, Inglaterra y España lideran el ranking económico, pero la historia de los Mundiales está llena de campeones que demostraron que el precio de mercado jamás garantiza la gloria deportiva, Concluye Molina