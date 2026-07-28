La economía crece donde casi no contratan: la nueva paradoja del mercado laboral argentino

La economía argentina empieza a exhibir una paradoja que excede cualquier discusión sobre el nivel de actividad. Hay sectores que producen más, exportan más y atraen inversiones, pero esa expansión no se traduce en nuevos puestos de trabajo. El fenómeno marca un cambio respecto de otros ciclos económicos: esta vez, crecer no necesariamente significa contratar.

Los datos de Inveq muestran que la actividad cayó 0,5% en mayo, luego de otro retroceso de 1,5% en abril. Aunque el acumulado de los primeros cinco meses del año todavía conserva un avance de 1,7% y la consultora proyecta un crecimiento cercano al 2,5% para 2026, la composición de esa recuperación empieza a generar más preguntas que certezas.

El impulso proviene principalmente del agro, que avanzó 4,6% interanual, y de la explotación de minas y canteras, con un salto del 15,7%. Son actividades que aportan divisas y productividad, pero que demandan relativamente poca mano de obra. Del otro lado, industria manufacturera y comercio continúan retrocediendo, con caídas de 5,6% y 4,3%, respectivamente.

Más producción, menos trabajadores

La consecuencia aparece con nitidez en el mercado laboral. Según Inveq, desde noviembre de 2023 el empleo privado registrado perdió 235.000 puestos de trabajo. La industria concentra el mayor ajuste, con 83.000 empleos menos, seguida por la construcción, que eliminó 61.000, y el comercio, con una reducción de 9.300 trabajadores.

Lo llamativo es que las actividades consideradas ganadoras tampoco compensan esas pérdidas. Incluso dentro de los sectores que crecieron, el empleo formal se ubica 32.000 puestos por debajo del nivel de noviembre de 2023.

El diagnóstico de IDESA profundiza esa contradicción. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, petróleo, gas y minería incrementaron su producción un 37%, pero redujeron 9% el empleo formal. En los servicios financieros ocurrió algo similar: la actividad aumentó 12% mientras la cantidad de trabajadores cayó 6%.

La explicación está en la naturaleza de esos sectores. Se trata de actividades intensivas en capital, donde la inversión tecnológica, la automatización y las mejoras de productividad permiten producir más sin ampliar significativamente las dotaciones de personal. El crecimiento existe, pero el derrame sobre el empleo resulta mucho más limitado que en ramas tradicionales.

El problema es que industria, comercio y construcción representan cerca del 45% del empleo nacional. Cuando esas actividades se enfrían, el impacto sobre los ingresos de los hogares es inmediato.

A ese cuadro se suma otra presión. Inveq señala que en mayo los salarios registrados crecieron 1,8% frente a una inflación de 2,1%, lo que implicó una pérdida real de 0,3% en el mes y de 3,4% respecto de un año atrás. Hay menos trabajadores registrados y quienes conservan su empleo también ven deteriorarse su poder de compra.

La combinación termina afectando al consumo, uno de los motores históricos de la economía argentina. Si el crecimiento queda concentrado en sectores con alta productividad y baja demanda de mano de obra, la recuperación puede mejorar algunos indicadores macroeconómicos sin modificar la situación cotidiana de millones de familias.

El desafío ya no parece ser únicamente volver a crecer. La verdadera discusión es qué tipo de crecimiento necesita la Argentina. Porque una economía puede producir más petróleo, más minerales o exportar más granos. Pero si ese avance no logra transformarse en empleo formal y salarios capaces de sostener el mercado interno, el crecimiento termina pareciéndose cada vez más a una buena estadística y cada vez menos a una mejora concreta para quienes viven de su trabajo.