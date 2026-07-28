El Gobierno nacional profundiza el recorte en la CNEA y reduce un 58% la estructura del organismo nuclear

Hay organismos donde el ajuste tiene un costo administrativo. Y hay otros donde impacta sobre décadas de conocimiento acumulado. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) pertenece a este último grupo. Con el Decreto 655/2026, el gobierno de Javier Milei avanzó sobre uno de los pilares del desarrollo científico argentino y redujo un 58% su estructura organizativa, apenas semanas después de una nueva ola de despidos que volvió a sacudir al sector nuclear.

La decisión oficial modifica el organigrama del organismo y reduce las unidades organizativas de 645 a 272 bajo el argumento de disminuir el "sobredimensionamiento" de la estructura. En los papeles aparece como una reorganización administrativa. En el ecosistema científico, la lectura es bastante menos burocrática.

La medida se suma a los cerca de 100 despidos concretados durante julio y a un proceso de reducción que, según denuncian los gremios, podría alcanzar a 170 trabajadores. El cuadro se completa con otro dato difícil de ignorar: desde el inicio de la gestión libertaria la CNEA perdió alrededor de 500 empleados entre cesantías y profesionales que emigraron al sector privado por el deterioro salarial.

El ajuste llega a un sector estratégico

La paradoja resulta evidente. La Argentina construyó durante décadas una capacidad tecnológica reconocida internacionalmente en materia nuclear. Reactores de investigación, producción de radioisótopos para medicina, desarrollos tecnológicos y proyectos como el reactor modular CAREM posicionaron al país entre el reducido grupo de naciones capaces de dominar tecnologías de alta complejidad.

Sin embargo, ese mismo entramado hoy atraviesa uno de los mayores procesos de ajuste de su historia reciente.

La nueva estructura concentra el funcionamiento en siete gerencias principales dedicadas a energía nuclear, grandes proyectos, aplicaciones para la salud, producción de radioisótopos, seguridad nuclear, articulación institucional y administración. Al mismo tiempo, el decreto fija nuevos límites para la estructura inferior: las gerencias operativas bajarán de 45 a 32, los departamentos pasarán de 240 a un máximo de 168 y las divisiones se reducirán de 283 a apenas siete.

El Gobierno sostiene que la reorganización permitirá optimizar recursos sin incrementar el gasto público y otorgó un plazo de 60 días para completar el rediseño interno utilizando las partidas presupuestarias ya existentes.

La discusión, sin embargo, excede el organigrama. La CNEA no es solamente una dependencia estatal. Es la institución que sostiene buena parte del conocimiento estratégico vinculado a la energía nuclear, la medicina nuclear, la producción de radioisótopos y la investigación aplicada, áreas donde la Argentina logró desarrollar capacidades propias y exportar tecnología de alto valor agregado.

En términos políticos, la decisión vuelve a exhibir una de las tensiones centrales del programa económico libertario. La lógica del ajuste lineal coloca bajo el mismo criterio organismos burocráticos y estructuras científicas cuya principal riqueza no está en los edificios ni en los cargos, sino en el capital humano altamente especializado que tardó décadas en formarse.

La motosierra puede reducir planillas presupuestarias con rapidez. Lo que difícilmente pueda reconstruirse con la misma velocidad son los equipos científicos, la experiencia acumulada y el conocimiento estratégico que convierten a un país en productor de tecnología.