Grave: La caída de nacimientos podría volver innecesarios nuevos jardines en Argentina

Un informe de Argentinos por la Educación proyecta que el nivel inicial podría alcanzar una cobertura cercana al 100% sin ampliar significativamente la infraestructura escolar. Detrás de ese dato aparece una realidad mucho más profunda: la fuerte reducción de la natalidad está achicando aceleradamente la población infantil y comienza a modificar de manera estructural el futuro demográfico, educativo y económico del país.
Actualidad19/06/2026

NOTA JARDINES DE INFANTES La fuerte caída de la natalidad que atraviesa Argentina está produciendo cambios profundos en el sistema educativo que se ven, sobre todo en los niveles iniciales. Después de décadas en las que el principal desafío fue ampliar la infraestructura escolar para responder al crecimiento de la matrícula, las proyecciones indican que, por primera vez, la demanda podría quedar completamente cubierta sin necesidad de construir nuevos jardines de infantes.

El informe de Argentinos por la Educación llamado “Cobertura actual y proyectada para el jardín de infantes” y elaborado por Sebastián Kiguel, María Sol Alzú y Martín Nistal, sostiene que, si se mantiene la capacidad instalada actual y se aprovechan plenamente las vacantes disponibles, la cobertura del nivel inicial podría alcanzar el 98% en 2027. La cifra representa un salto significativo respecto del 87% registrado en 2024 y acercaría al país a una virtual universalización del acceso a las salas de 3, 4 y 5 años.

 

Tendencia acelerada

El fenómeno está directamente vinculado con la caída de los nacimientos, una tendencia que se aceleró durante la última década y que ya comienza a reflejarse en las aulas. Según el estudio, la población de niños de entre 3 y 5 años pasó de 2,25 millones en 2016 a 1,56 millones en 2025, una disminución del 31%. Las proyecciones del INDEC indican que la reducción continuará durante los próximos años: para 2030 habrá cerca de 250.000 chicos menos en edad de asistir al nivel inicial.

"La caída sostenida de la natalidad está modificando la matrícula del nivel inicial en Argentina", señala el informe. Los autores agregan que la reducción de la demanda educativa podría "liberar capacidad instalada dentro del sistema", y así generar oportunidades para ampliar la cobertura sin realizar inversiones proporcionales en nuevas construcciones.

 

Dos procesos

La situación se explica por la combinación de dos procesos simultáneos. Por un lado, el dato insoslayable de que cada vez nacen menos chicos. Por otro, durante los últimos años el Estado y las provincias continuaron expandiendo la oferta educativa. Entre 2016 y 2025, veinte de las veinticuatro jurisdicciones del país aumentaron la cantidad de secciones de jardín de infantes. El crecimiento fue particularmente fuerte en las salas de 3 años, donde la cantidad de secciones aumentó un 28%.

Ese esfuerzo permitió ampliar el acceso al nivel inicial. Actualmente, la sala de 5 años presenta niveles prácticamente universales de escolarización, con una cobertura nacional del 99%. La sala de 4 años alcanza el 87%, mientras que la sala de 3 años continúa siendo el principal desafío pendiente, con una cobertura promedio del 58% y marcadas diferencias entre provincias.

Buenos Aires al 100%

La proyección elaborada por Argentinos por la Educación parte de la suposición de que la cantidad de vacantes disponibles se mantenga en niveles similares a los actuales y que los cupos puedan reorganizarse entre las distintas salas según las necesidades de cada jurisdicción. Bajo ese escenario, la cobertura nacional podría alcanzar el 98% en apenas un año.

Incluso varias provincias estarían en condiciones de llegar al 100% de cobertura. Entre ellas aparecen Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Río Negro, San Juan, Tucumán, Santa Cruz, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires. Otras jurisdicciones también registrarían avances importantes, aunque mantendrían algunos déficits. Es el caso de Santa Fe, que podría alcanzar el 95%; Mendoza y Salta, el 94%; Corrientes, el 97%; y Chaco, el 99%.

Las excepciones más marcadas serían Formosa y Misiones, donde las estimaciones proyectan coberturas del 81% y 85%.

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