Tercer corte de GNC en el año: el frío expone las fallas estructurales del sistema gasífero

La llegada anticipada del frío volvió a exponer una fragilidad que Argentina arrastra desde hace años: la insuficiencia de infraestructura energética para responder a los picos de demanda. Por tercera vez en lo que va de 2026, estaciones de servicio de GNC de la provincia de Buenos Aires sufren cortes en el suministro de gas, una situación que afecta al transporte, a pequeños emprendimientos y a sectores productivos que dependen del combustible para sostener su actividad cotidiana. Mientras se prioriza el abastecimiento domiciliario ante las bajas temperaturas, reaparecen las restricciones que ponen en evidencia un problema estructural que todavía no encuentra solución y que vuelve a encender alarmas incluso antes del inicio formal del invierno.

La distribuidora Camuzzi Gas Pampeana volvió a cortar el suministro de gas a algunas estaciones de servicio GNC de la provincia de Buenos Aires. Como pasó en mayo, aquellas con contratos interrumpibles, no pueden cargar combustible y todavía no se normaliza el abastecimiento.

Desde la empresa informaron que el corte empezó el domingo luego de que se registrara un aumento de la demanda de gas en los domicilios producto de la caída de las temperaturas. La decisión afecta a toda el área de concesión de Camuzzi, es decir, a todos los municipios del interior bonaerense. Contando el episodio de abril que afectó al conurbano ya es la tercera vez en el año con restricciones en el abastecimiento de gas y todavía no empezó el invierno.

Legisladores bonaerenses advirtieron sobre el impacto de los cortes en estaciones de servicio e industrias de la provincia de Buenos Aires. El diputado de Saladillo Ricardo Lissalde (Fuerza Patria, Séptima Sección) señaló que las bajas temperaturas volvieron a exponer problemas estructurales de infraestructura energética.

Fue durante una reunión de la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el diputado de la Coalición Cívica, José Andrés De Leo, (Sexta Sección) donde se manifestó la preocupación por el inicio del invierno y el faltante de GNC.

Lissalde, sostuvo que “hay interrupciones en el suministro para las estaciones de servicio de GNC y parte de la industria está recibiendo restricciones en la provisión de gas”. La ola de frío anticipada volvió a poner en evidencia, por tercera vez, las dificultades en el abastecimiento energético en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Los municipios del interior bonaerense y grandes centros urbanos como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca reflejan la precariedad y la falta de inversiones en infraestructura gasífera. Los principales perjudicados son los conductores de vehículos de transporte y las pequeñas distribuidoras, situación que genera inconvenientes y pérdidas de ingresos.

Desde el domingo, la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana mantiene restricciones en el suministro de GNC, la situación generó largas filas en las estaciones habilitadas y preocupación entre trabajadores del transporte y sectores productivos que dependen del suministro de gas para mantener su actividad.

Según informaron desde la empresa proveedora del recurso, las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” recibieron notificaciones para que suspendan el suministro. Por eso, sólo quedaron una decena de sitios para cargar en ciudades como La Plata, lo que provocó colas interminables de autos.

Este tipo de determinaciones se han vuelto frecuentes en esta época del año y tienen como principal finalidad asegurar el suficiente volumen de presión para abastecer la red domiciliaria, desde donde por estos días y horas se recurre y mucho a todo el equipamiento de calefacción, que en su mayoría tiene funcionamiento a gas.