Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras meses de estar en el centro de la polémica

El jefe de Gabinete Manuel Adorni finalmente presentó hoy su renuncia tras meses de desgaste político en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito. La decisión se terminó de definir hoy cuando el presidente Javier Milei recibió al funcionario en la Quinta de Olivos y posteriormente se anunció su renuncia.

La salida de Adorni se produce después de un largo período de cuestionamientos que había comenzado con las denuncias vinculadas al patrimonio del funcionario y que se profundizó con el paso de las semanas, generando tensiones dentro del oficialismo y dificultades para sostener su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete.

Adorni confirmó su renuncia a través de una carta pública. El exfuncionario afirmó haber sido víctima de “operaciones mediáticas”, negó las acusaciones que circularon en su contra y sostuvo que fue tratado como “delincuente y corrupto” sin pruebas.

En el mensaje, reivindicó su paso por el Gobierno, destacó la confianza del Presidente y de Karina Milei, y aseguró que continuará acompañando el proyecto oficial desde el lugar que le corresponde. “Cierro esta etapa tranquila y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones”, escribió. Su salida abre una nueva etapa en la Jefatura de Gabinete, que el Gobierno busca relanzar con cambios en la estructura de conducción y la llegada de un nuevo esquema de gestión.

Hasta el último momento, el Gobierno había mantenido una postura de respaldo al funcionario, pero la acumulación de conflictos terminó modificando la estrategia. En la Casa Rosada consideraron que sostener a Adorno implicaba mantener abierto un frente de discusión que complicaba la agenda política y legislativa del oficialismo.

La decisión también estuvo atravesada por la postura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien había impulsado el ascenso de Adorni desde su rol como vocero presidencial hacia la conducción de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, en las últimas horas dejaron de respaldar su continuidad.