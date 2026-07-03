Prestadores de salud de todo el país se reúnen para debatir el futuro de la atención médica de los jubilados

Frente a un escenario de creciente preocupación por la sustentabilidad del sistema sanitario, instituciones médicas de todo el país participarán de una Convención Federal de Clínicas, Hospitales Privados y Sanatorios, un encuentro destinado a debatir los desafíos que atraviesa el sector y el futuro de las prestaciones de salud.

La jornada reunirá a representantes de clínicas y sanatorios de distintas provincias con el objetivo de compartir diagnósticos, plantear problemáticas comunes y avanzar en propuestas que permitan garantizar la continuidad de la atención médica.

Uno de los principales ejes del encuentro será la realidad que atraviesan los prestadores de PAMI, quienes cumplen un rol central en la asistencia diaria de millones de jubilados argentinos.

Desde las instituciones sanitarias remarcan que la situación económico-financiera del sector requiere una mirada integral y federal, debido al incremento sostenido de los costos necesarios para mantener funcionando los servicios médicos.

“La atención de la salud de los jubilados está en riesgo”, advierten los organizadores, quienes sostienen que resulta fundamental abrir un espacio de diálogo donde estén representadas todas las voces del sistema.

La convocatoria se organiza bajo tres objetivos principales: informar sobre la situación actual del sector, escuchar las distintas realidades de los prestadores y construir una agenda común de trabajo.

El encuentro tendrá lugar el martes 14 de julio desde las 14 horas en el Teatro del Centro Gallego de Buenos Aires, ubicado en Moreno 2180 (CABA).

La Convención Federal es impulsada por ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y Salud Federal, entidades que convocan a todos los prestadores del país a sumarse a un espacio destinado a defender la sustentabilidad de las instituciones médicas y la calidad de atención de los afiliados.

Los interesados en participar deberán realizar inscripción previa a través del siguiente formulario:

📝 Inscripción previa:

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