Santa Catalina, el refugio natural que defendió toda la comunidad

En el sur del conurbano todavía existen lugares donde el ruido de los autos pierde fuerza y el canto de las aves vuelve a ocupar el paisaje. Santa Catalina es uno de esos pocos espacios. En medio del crecimiento urbano de Lomas de Zamora, este extenso predio conserva humedales, pastizales, talares y especies nativas que sobreviven como testimonio de un ecosistema que alguna vez fue mucho más amplio.

Este año se cumplen quince años desde que la provincia de Buenos Aires lo declaró Reserva Natural Provincial, una decisión que cambió el destino de uno de los espacios ambientales más importantes del Gran Buenos Aires. Pero la historia de Santa Catalina no comenzó con una ley. Mucho antes hubo vecinos, docentes, investigadores y organizaciones sociales que entendieron que proteger ese territorio era también defender la calidad de vida de toda la comunidad.

Durante años sostuvieron reuniones, recorridas, campañas de difusión, abrazos simbólicos y distintas acciones para impedir que el avance de proyectos privados modificara de manera irreversible un patrimonio ambiental único para la región.

Un espacio natural que también enseña cómo se construye comunidad

Hablar de Santa Catalina es mucho más que hablar de árboles o de un paisaje agradable. El predio cumple funciones ambientales esenciales para una zona densamente poblada. Los humedales ayudan a absorber el exceso de agua durante las lluvias intensas, la vegetación contribuye a moderar las temperaturas y el conjunto del ecosistema participa en la captura de carbono y en la conservación de especies propias de la provincia de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, la reserva se transformó en un escenario permanente para actividades educativas, investigaciones científicas y recorridos organizados por escuelas, universidades y organizaciones ambientales. Cada visita permite descubrir que la biodiversidad no es un concepto lejano, sino una realidad que todavía puede encontrarse a pocos minutos de las zonas más urbanizadas del conurbano.

Esa dimensión educativa es uno de los aspectos que más destacan quienes participaron de su defensa. La reserva no solo preserva flora y fauna. También conserva memoria. Recuerda que las transformaciones urbanas no siempre son inevitables y que las decisiones colectivas pueden modificar el rumbo de un territorio.

Quince años después de aquella declaración provincial, las organizaciones que acompañaron el proceso continúan siguiendo de cerca el estado de conservación del predio. Entre sus principales preocupaciones aparecen el cumplimiento efectivo de las áreas protegidas, la preservación de los distintos ambientes naturales y el fortalecimiento de políticas que permitan ampliar las actividades de educación ambiental.

La experiencia demuestra que obtener una protección legal fue un paso decisivo, aunque no definitivo. Las reservas naturales necesitan monitoreo, inversión, presencia del Estado y una comunidad dispuesta a defenderlas cuando aparecen nuevas amenazas.

En tiempos donde el crecimiento urbano suele avanzar sobre los espacios verdes, Santa Catalina representa una excepción construida desde abajo. No nació como un proyecto pensado desde un escritorio. Fue el resultado de una ciudadanía que entendió que cuidar un humedal, un bosque o un pastizal también era cuidar el aire, el agua y el futuro de quienes habitan el conurbano.

Quizás ese sea el legado más importante que deja este aniversario. La Reserva Natural de Santa Catalina no demuestra solamente que es posible conservar uno de los últimos grandes pulmones verdes del sur bonaerense. También recuerda que las mejores políticas públicas suelen empezar cuando una comunidad decide involucrarse y defender aquello que considera propio.