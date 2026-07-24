La morosidad de las familias no encuentra techo y la oposición impulsa un plan para aliviar las deudas

Las cuentas ya no cierran solo cuando llega el resumen de la tarjeta. Para un número creciente de familias argentinas, el problema aparece mucho antes: cuando el salario deja de alcanzar para cubrir los gastos corrientes y el crédito pasa de ser una herramienta de consumo a un mecanismo de supervivencia. En ese escenario, la morosidad volvió a aumentar en mayo y consolidó una tendencia que ya lleva 19 meses consecutivos de deterioro.

Los datos surgen del informe Endeudamiento y mora en familias y empresas, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la base de información del Banco Central. El estudio muestra que la mora en los bancos llegó al 7,6% del total de los créditos, muy por encima del 1,5% registrado en octubre de 2024. Sin embargo, el impacto más fuerte vuelve a recaer sobre los hogares.

Las familias explican buena parte del deterioro del sistema financiero. Desde octubre de 2024, la morosidad de los hogares pasó del 2,5% al 12,3%, mientras que entre las empresas el indicador avanzó del 0,7% al 3%. El fenómeno refleja una diferencia central: las compañías también enfrentan dificultades, pero son los consumidores quienes están sintiendo con mayor intensidad el peso del endeudamiento.

Tarjetas, préstamos y billeteras: una presión que no afloja

El trabajo de CEPA muestra que el mayor nivel de incumplimiento se concentra en los préstamos personales y las tarjetas de crédito, que representan el 73% del saldo irregular del sistema. La mora alcanza el 14,9% en los préstamos personales y el 12,5% en las tarjetas, dos instrumentos que durante los últimos meses se transformaron en una vía para financiar gastos cotidianos más que consumos extraordinarios.

La situación es todavía más delicada en las billeteras virtuales. Allí la mora escaló hasta el 29,6% en mayo, muy por encima del 7,3% registrado en noviembre de 2024. El dato no solo marca un récord para esta modalidad de financiamiento, sino que incluso supera el pico alcanzado durante la pandemia, cuando había llegado al 27,1%.

Si se suman bancos y billeteras virtuales, la morosidad del sistema financiero alcanza el 15,5%, una cifra que refleja el deterioro de la capacidad de pago de hogares y empresas, aunque con un impacto mucho más severo sobre las familias.

El crecimiento sostenido del endeudamiento ya empezó a trasladarse al terreno político. En la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados se debate un paquete de 18 proyectos destinados a aliviar la situación de quienes quedaron atrapados por el crédito. Entre ellos aparece la iniciativa presentada por los diputados Guillermo Michel y Marianella Marclay, que propone crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante préstamos de ANSES de hasta 1,5 millones de pesos para cancelar deudas en mora.

La discusión parlamentaria revela que el problema dejó de ser un dato estadístico para convertirse en una preocupación económica y social. Mientras la estabilidad financiera ocupa el centro del discurso oficial, la economía doméstica cuenta otra historia: cuando cada mes más familias dejan de pagar porque ya no pueden hacerlo, la deuda deja de ser un problema individual y se transforma en uno de los principales límites para la recuperación del consumo y del mercado interno.