Quilmes y Lomas: el cuentapropismo gana terreno y el ajuste empieza a desgastar el voto libertario

En los barrios populares del conurbano ya casi nadie habla del trabajo como un proyecto de vida. Se habla de la changa que apareció hoy, del reparto que alcanzó para pagar el alquiler, de la venta de comida desde la casa o de las zapatillas que alguien logró revender por redes sociales. El cuentapropismo dejó de ser una elección para convertirse en la forma de sobrevivir en una economía donde el empleo formal parece cada vez más lejano para miles de jóvenes.

Esa transformación quedó retratada por una investigación del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), elaborada por Rodrigo Zarazaga junto a Gonzalo Elizondo y Luis Schiumerini. El relevamiento, realizado entre mayo y junio sobre 964 jóvenes de entre 16 y 24 años de barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, dibuja una generación que ya no espera demasiado del Estado, tampoco de los partidos políticos y que aprendió a confiar casi exclusivamente en su propio esfuerzo.

Los indicadores económicos explican buena parte de ese cambio cultural. El 75% de los consultados considera que su situación económica empeoró durante el último año. El 60% afirmó que su hogar tuvo que reducir gastos y consumos, mientras que el 40% reconoció haber recortado incluso la compra de alimentos. A eso se suma otro dato que refleja el deterioro cotidiano: el 57% sostuvo que en su casa fue necesario pedir dinero prestado para afrontar gastos básicos, principalmente recurriendo a familiares, amigos o prestamistas informales.

El desgaste económico empieza a impactar también en la política

La investigación muestra que el malestar ya no sólo atraviesa la economía doméstica. También comienza a reflejarse en la relación de estos jóvenes con el Gobierno nacional.

Si bien La Libertad Avanza conserva una parte importante del apoyo obtenido en 2023, el estudio detecta que el respaldo disminuye precisamente entre quienes más sufrieron el ajuste económico.

Entre los jóvenes cuyos hogares tuvieron que restringir consumos, apenas el 53% volvería a votar al oficialismo. En cambio, entre quienes no atravesaron esas dificultades, ese porcentaje asciende al 64%. La diferencia revela que el deterioro de las condiciones de vida empieza a erosionar uno de los activos políticos del Gobierno en un segmento que hasta ahora había mostrado una resistencia mayor al desgaste.

Pero el dato quizá más significativo no beneficia automáticamente a la oposición. El CIAS muestra que muchos de quienes dejan de identificarse con La Libertad Avanza tampoco regresan al peronismo. Una parte importante deriva hacia el voto en blanco, la abstención o directamente responde que todavía no sabe a quién elegir. El desencanto ya no distingue colores partidarios.

Ese fenómeno convive con otro dato igual de contundente: el rechazo a los movimientos sociales alcanza el 86% entre los jóvenes de barrios populares. Es una señal de que la crisis de representación excede al oficialismo y también alcanza a las organizaciones que durante años construyeron presencia territorial en estos sectores.

En paralelo, el mercado laboral continúa deteriorándose. Un informe de Empiria, la consultora que dirige Hernán Lacunza, señala que los menores de 29 años son el grupo más afectado por la caída del empleo. Entre los varones jóvenes la ocupación retrocedió un 8% interanual, mientras que entre las mujeres la baja fue del 4%.

A esa fotografía se suma el análisis del sociólogo Daniel Schteingart, de Fundar, quien advierte que el crecimiento del empleo ya no pasa por la industria ni por los puestos registrados. La expansión ocurre en actividades vinculadas a plataformas digitales, gastronomía, comercio y pequeños emprendimientos. También observa un crecimiento sostenido del cuentapropismo femenino, impulsado por la necesidad de generar ingresos en hogares donde cada peso cuenta.

Distritos como San Miguel, San Martín, La Matanza, Quilmes y Lomas de Zamora condensan esa transformación. Allí el trabajo informal dejó de ser una situación transitoria para convertirse en el horizonte permanente de buena parte de una generación.

La política todavía discute liderazgos, estrategias electorales y alianzas. En los barrios la discusión es bastante más simple. Cómo llegar a fin de mes. Cómo conseguir otra changa. Cómo evitar volver a endeudarse. El estudio del CIAS deja una advertencia que atraviesa a todo el sistema político: el principal problema ya no es solamente quién representa a estos jóvenes, sino cuánto tiempo más podrán sostener una realidad donde el esfuerzo individual alcanza apenas para sobrevivir.

El oficialismo conserva todavía un piso importante de apoyo, pero la precarización económica empieza a perforarlo lentamente. Y cuando el desencanto deja de ser una sensación y se convierte en experiencia cotidiana, ningún capital político permanece intacto.