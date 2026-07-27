Sierra recibió a jóvenes deportistas de Avellaneda y reforzó el apoyo municipal al alto rendimiento

La intendenta de Avellaneda, arquitecta Magdalena Sierra, recibió en su despacho a deportistas que representan a nuestra ciudad en competencias nacionales e internacionales, y desarrollan su carrera con el acompañamiento del municipio.

En primer lugar, dialogó con la niñas Ámbar y Luna, gimnastas deportivas que entrenan al más alto nivel, junto al seleccionado nacional en el CeNARD.

Acompañadas por sus padres, el secretario de Deportes, Sebastián Vidal y su profesora Laura Moriconi, conversaron sobre el crecimiento que tienen en esta disciplina y la próxima competencia de la que participarán, en Perú.

La jefa comunal también se reunió con el ciclista Ignacio Díaz, a quien le entregó una bicicleta hecha a medida para poder seguir compitiendo y consolidando su evolución y progreso.

Gracias a este aporte conjunto de la comuna y la marca Rower, Ignacio podrá contar con esta herramienta fundamental que le servirá para dar un paso más y prepararse para competir en triatlón.

Avellaneda tiene 17 polideportivos municipales y 2 en construcción. Más de 35 mil vecinas y vecinos practican deportes en forma gratuita. Con estas acciones, la inversión constante en infraestructura para los clubes de barrio, y el programa Avellaneda Potencia Deportiva, seguimos fortaleciendo políticas de participación social, cuidado de la salud y generando también una plataforma de crecimiento para los jóvenes que aspiran a llegar hasta el más alto rendimiento deportivo.