El derrumbe de Flybondi pone en jaque la promesa libertaria de los cielos abiertos: cancelaciones y pésimo servicio

Flybondi nació con una promesa simple: hacer más barato volar en Argentina. Siete años después, esa bandera quedó opacada por una realidad mucho menos atractiva. Cancelaciones masivas, reprogramaciones constantes, una flota que se achicó de manera drástica y miles de pasajeros perjudicados convirtieron a la primera aerolínea low cost del país en un caso testigo sobre los límites de un mercado cada vez más desregulado.

Los números muestran la profundidad de la crisis. Según datos presentados por la senadora nacional Mariana Juri en un pedido de informes dirigido a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la empresa suspendió más del 20% de los vuelos programados desde comienzos de 2026. El deterioro se aceleró a partir de abril y alcanzó un punto crítico durante julio, cuando las cancelaciones domésticas llegaron al 75,73% y la puntualidad cayó a apenas 7,32%.

El problema dejó de ser un inconveniente estacional para convertirse en un fenómeno estructural. De los 10.204 vuelos previstos durante el año, 2.081 no llegaron a despegar. Al mismo tiempo, la cantidad de aeronaves efectivamente operativas pasó de un promedio diario de 19 a apenas tres, una reducción que explica buena parte del colapso de la programación comercial.

Cuando vender pasajes deja de ser sinónimo de poder volar

La situación también abrió un debate sobre el funcionamiento del propio mercado aerocomercial. Mientras la empresa continuó comercializando pasajes para nuevas rutas y frecuencias, su capacidad operativa seguía deteriorándose. Esa contradicción motivó la intervención de las autoridades tanto en Argentina como en Brasil.

La Agencia Nacional de Aviación Civil brasileña decidió restringir la venta de nuevos pasajes luego de verificar que Flybondi canceló el 79% de los vuelos previstos hacia ese país entre el 1 y el 27 de julio. Además, prohibió incorporar nuevos destinos y advirtió que podría ampliar las restricciones si la empresa no demuestra mejoras concretas en su operación.

En la Argentina, la ANAC optó por otro camino. Intimó a la compañía a presentar un plan detallando cuántos aviones tiene disponibles, cuál será su programación real y qué cantidad de pasajes vendió en función de esa capacidad. La legislación local no permite suspender preventivamente la comercialización de tickets, aunque sí habilita sanciones e incluso la inmovilización de aeronaves si aparecen riesgos vinculados con la seguridad operacional.

En paralelo, comenzó a tomar fuerza otra señal que alimenta la incertidumbre. El grupo COC Global, propietario de Flybondi y de OCA, analiza una eventual reconversión comercial bajo la marca "OCA Air", una alternativa que abre interrogantes sobre la continuidad del negocio y las obligaciones pendientes con pasajeros y organismos públicos.

El caso excede el futuro de una sola empresa. También pone bajo la lupa uno de los principales postulados de la desregulación: que una menor intervención estatal garantiza por sí misma mejores servicios y mayor competencia. La experiencia reciente de Flybondi muestra que abaratar costos no alcanza cuando la estructura operativa deja de sostener el servicio prometido. Porque en el transporte aéreo la verdadera competencia no empieza cuando se vende un pasaje barato. Empieza cuando el avión efectivamente despega.