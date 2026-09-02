Milei convierte un amague de Trump sobre Malvinas en épica, pero Londres no mueve una pieza

Javier Milei encontró en una frase de Donald Trump algo parecido a un acontecimiento histórico. El problema es que, por ahora, el acontecimiento no ocurrió. El presidente estadounidense dijo que revisa la posición de Washington sobre Malvinas, la Casa Rosada elevó inmediatamente el episodio a la categoría de señal geopolítica extraordinaria y el Presidente decidió que hablará el jueves en cadena nacional. Mientras tanto, Estados Unidos no modificó formalmente su política y el Reino Unido respondió de la manera menos épica posible: para Londres, nada cambió.

Milei calificó lo sucedido como algo "muy fuerte" alrededor de la causa que definió como la más importante y sagrada de los argentinos. El canciller Pablo Quirno llevó el tema a la reunión de Gabinete y allí terminó de cocinarse la cadena nacional. El Gobierno prepara así una puesta en escena de alto voltaje para explicar lo que considera un avance diplomático derivado de su alineamiento con Washington. Hay, sin embargo, un pequeño inconveniente llamado geopolítica.

Trump fue consultado en el Salón Oval sobre si Estados Unidos estaba reconsiderando su posición sobre las islas y contestó que siempre revisa todas las posiciones. No anunció reconocimiento alguno de la soberanía argentina, no presentó una nueva doctrina para el Atlántico Sur y tampoco comunicó una ruptura diplomática con Londres. Reuters confirmó que el mandatario ni siquiera indicó si esa revisión desembocará en una modificación de la política estadounidense.

Lo que sí existe es una disputa mucho más terrenal. Washington está presionando a sus socios europeos para que aumenten su esfuerzo militar y reduzcan la carga que Estados Unidos soporta dentro de la arquitectura defensiva occidental. El Pentágono viene reclamando mayor compromiso a los miembros de la OTAN y el Reino Unido quedó especialmente señalado dentro de esa discusión.

Cuando una amenaza de Trump se convierte en una victoria argentina

Ahí aparece Malvinas. La posibilidad de modificar la posición estadounidense figuró entre distintas herramientas consideradas por el Pentágono para presionar a aliados de la OTAN. Dicho en castellano sencillo: Argentina apareció en una negociación cuyo objeto principal no era Argentina. Las islas funcionaron como una ficha susceptible de aumentarle el precio a Londres dentro de una discusión sobre quién paga la defensa de Occidente.

Eso no significa que el episodio carezca de importancia. Para la diplomacia argentina, que una potencia como Estados Unidos coloque nuevamente bajo revisión una cuestión vinculada con Malvinas merece atención. Cualquier fisura entre Washington y Londres puede abrir espacios que Buenos Aires debería estudiar con inteligencia. La política exterior consiste precisamente en aprovechar contradicciones ajenas.Otra cosa es confundir una oportunidad con una conquista.

La reacción británica ayuda a medir la distancia. El Gobierno del Reino Unido ratificó que su posición permanece inalterada y sostuvo que las islas continuarán siendo un territorio británico de ultramar mientras sus habitantes así lo quieran. Londres también recordó su peso dentro de la OTAN y su compromiso con la defensa europea. No respondió como un gobierno que acaba de perder el respaldo de su principal aliado. Respondió como un gobierno sometido a presión dentro de una negociación entre socios.

La diferencia es enorme. Estados Unidos y el Reino Unido mantienen una relación estratégica construida durante décadas alrededor de inteligencia, defensa, cooperación nuclear y operaciones militares. Pueden presionarse, cobrarse favores y hasta amenazarse públicamente. Las alianzas entre potencias no son matrimonios románticos. Precisamente porque son relaciones de intereses, una amenaza puede ser simplemente una herramienta para conseguir otra cosa.

Trump domina ese lenguaje. Sube el precio de una negociación amenazando con tocar aquello que su interlocutor considera sensible. Lo hizo innumerables veces con aranceles, defensa y alianzas. En este caso, Malvinas ofrece una palanca especialmente incómoda para Londres y prácticamente gratuita para Washington mientras la amenaza no se transforme en política efectiva.

Milei decidió leer esa maniobra desde Buenos Aires como una validación de su estrategia de alineamiento. Es comprensible que el Gobierno intente capitalizar cualquier movimiento favorable. Menos comprensible es presentar como victoria propia aquello que todavía pertenece a una pulseada entre Washington y Londres.

Incluso existe una paradoja incómoda. Si Trump utiliza Malvinas para conseguir que el Reino Unido aumente su gasto militar y Londres finalmente satisface parte de las demandas estadounidenses, la ficha argentina puede perder utilidad para Washington exactamente en el momento en que haya cumplido su función negociadora. El instrumento sirve mientras exista algo que negociar.

Por eso la cadena nacional del jueves tendrá una prueba bastante sencilla. Milei deberá explicar qué cambió concretamente para Argentina. No qué dijo Trump, ni qué interpretación hace la Casa Rosada, sino qué modificación diplomática verificable consiguió el país respecto de la soberanía y de la posibilidad de sentar al Reino Unido a negociar.

Hasta ahora, la respuesta es ninguna. Hay una declaración novedosa, una amenaza estadounidense que toca un interés británico y una oportunidad que la Cancillería argentina tiene obligación de explorar. Pero Londres continúa donde estaba y Washington no cruzó todavía ninguna línea diplomática.

Malvinas merece una política exterior paciente, profesional y capaz de explotar cada contradicción entre las grandes potencias. Justamente por ser una causa demasiado seria, necesita menos ansiedad por declarar victorias antes del partido. Trump puso una ficha argentina sobre la mesa para negociar con los británicos. Milei ya está festejando como si nos la hubiera entregado. Y en geopolítica hay una diferencia brutal entre aparecer en la partida y quedarse con el tablero.