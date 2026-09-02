Sturzenegger choca con las provincias por el compre local y abre otra pelea por la minería

Federico Sturzenegger abrió una nueva pelea con las provincias por una pregunta concreta: cuando una multinacional minera o energética desembarca sobre recursos provinciales, ¿cuánto de esa inversión debe quedar en las empresas del territorio? El ministro rechazó las políticas de "compre local" que impulsan varios gobernadores para priorizar proveedores de sus distritos.

El argumento oficial es conocido. Si cada provincia condiciona las compras a firmas locales, sostiene Sturzenegger, se fragmentan los proveedores, se impide ganar escala y se encarece la producción.

La discusión empieza donde termina el precio de una factura. Catamarca, Salta, San Juan y San Luis impulsan mecanismos para que la expansión minera no quede reducida a extracción, regalías y empleo directo. Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego y Claudio Poggi buscan que una porción mayor de esas inversiones genere proveedores, trabajo y capacidad productiva dentro de sus provincias.

Compre local o economía de enclave

No es una discusión menor. Una gran inversión puede aumentar exportaciones y PBI sin construir una trama industrial relevante. Si maquinaria, servicios, tecnología e insumos llegan desde afuera, el territorio aporta el recurso natural pero captura una parte limitada de la cadena de valor. Es la diferencia entre alojar una explotación y desarrollar un complejo productivo.

En agosto, el debate llegó al Consejo Federal de Inversiones, con representantes empresariales y del BID. La posición provincial apunta a fortalecer pymes proveedoras en su territorio, utilizar recursos locales y ampliar la contratación de trabajadores de cada región.

Sturzenegger ve el problema desde el extremo contrario. Considera que esas preferencias restringen el derecho de las compañías a elegir proveedores y conspiran contra las economías de escala. Su planteo encaja con la arquitectura económica del Gobierno: RIGI, desregulación y menos condiciones estatales sobre las decisiones privadas.

La contradicción aparece cuando esa teoría aterriza en provincias con estructuras productivas pequeñas frente a multinacionales de enorme capacidad de compra. Una pyme catamarqueña difícilmente compita en igualdad de condiciones con un proveedor internacional consolidado. El mercado puede elegir al más eficiente hoy y, al mismo tiempo, impedir que aparezca un competidor local mañana.

Eso tampoco convierte cualquier "compre local" en buena política. Obligar a contratar proveedores caros o protegidos indefinidamente puede crear rentas provinciales y sobrecostos. La cuestión es si la preferencia funciona como puente para desarrollar escala, tecnología y productividad, o simplemente reparte privilegios.

El choque expone dos modelos. Para Nación, atraer capital y dejarlo decidir debería maximizar eficiencia. Para las provincias, abrir recursos sin construir proveedores propios amenaza con consolidar economías de enclave: mucha inversión registrada arriba y poco tejido productivo abajo.

Sturzenegger puede tener razón en que ninguna frontera provincial fabrica competitividad por decreto. Los gobernadores tienen una pregunta que la desregulación no responde: qué queda cuando el mineral sale. Porque una provincia puede exhibir exportaciones récord y seguir comprando afuera casi todo lo que utiliza para producirlas. En ese caso habrá inversión, propiedad y escala. Desarrollo local será otra historia.