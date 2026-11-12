La familia de Mirta Fernández convoca a una marcha en Lomas

La familia de Mirta Fernández quiere llevar a las calles de Lomas de Zamora su reclamo por la muerte de la jubilada. La propuesta es reunirse el próximo lunes y marchar desde la casa de Mirta. Uno de los destinos que se evalúan es la esquina de Sáenz y Manuel Castro, donde ocurrió el atropello. El recorrido todavía no está definido.

El 21 de octubre, Mirta y su nieta Mariana, de 23 años, fueron atropelladas por una unidad de la línea 544 en esa esquina del centro lomense. Mirta quedó internada en estado crítico y murió el 27 de octubre, seis días después.

La investigación está en manos de la Fiscalía N° 10 de Lomas de Zamora. El chofer del colectivo está imputado y permanece en libertad, una situación que la familia cuestiona. Silvana, hija de Mirta, explicó que decidió impulsar la marcha porque le preocupa la demora de la causa.

El reclamo es que se establezca cómo ocurrió el atropello y se determine la responsabilidad del conductor.

Mientras sigue la investigación, la familia también está pendiente de Mariana. Según explicó su madre, desde el impacto la joven tiene dificultades en la visión y sigue afectada emocionalmente. Necesita estudios y controles que, de acuerdo con su familia, todavía no pudo completar.