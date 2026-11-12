Quilmes construye una nueva base de Servicios Públicos en Ezpeleta

La base operativa de Servicios Públicos de Cuenca 5125, en Ezpeleta, está en reconstrucción después de la demolición de la instalación anterior. El municipio de Quilmes informó que allí se levanta un nuevo edificio, mientras el taller continúa funcionando en su ubicación de Mitre.

El avance fue presentado durante una recorrida realizada el martes 10 de noviembre por la intendenta interina Eva Mieri y el responsable de Servicios Públicos, Sebastián García. La recorrida se concentró en el avance de la nueva instalación.

La descripción municipal incluye una platea de hormigón H30 con pilotines y un perímetro de hormigón armado. Sobre esa base se prevén paredes con aislación, cubierta de chapa y cielorrasos de placas de yeso.

El proyecto incorpora redes de agua y cloacas, instalaciones de agua fría y caliente, sanitarios, duchas y cocina. También se anunciaron desagües, instalación eléctrica, iluminación LED, pisos, aberturas y un portón de acceso para vehículos.

La presencia de baños, duchas y cocina sitúa una parte de la intervención en las condiciones de trabajo del personal. La otra es la organización de los espacios desde los que se desarrollan las tareas municipales.

Que el taller permanezca en Mitre muestra que la reconstrucción no implica concentrar de inmediato todas las funciones en Cuenca.

El municipio no informó en este anuncio el presupuesto o la fecha de terminación. La recorrida del martes presentó el avance de la construcción, con el taller aún ubicado en Mitre.

El proyecto combina espacios de trabajo con servicios para el personal. Su puesta en uso dependerá de la terminación del edificio y de la organización de las funciones que se trasladen allí.