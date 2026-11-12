La Plata, Varela y Berazategui: resultados críticos en el 70% de pozos de quintas

Las quintas de Florencio Varela y Berazategui comparten con las de La Plata una dependencia que no termina en los límites municipales: el agua subterránea.

Un estudio del cinturón frutihortícola regional documentó problemas de calidad en parte de los pozos relevados y propuso que los tres distritos coordinen el seguimiento del recurso. El diagnóstico volvió a circular en noviembre, aunque sus mediciones y su informe final corresponden a 2025.

El trabajo fue realizado por la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, mediante un convenio con el Consejo Federal de Inversiones y con intervención de la Autoridad del Agua bonaerense. Está firmado por el equipo dirigido por Nicolás Alfredo Bardella. Su versión final lleva fecha del 6 de diciembre de 2025 y fue incorporada al repositorio universitario en agosto de 2026.

Los investigadores visitaron 62 perforaciones y dispusieron de resultados de laboratorio para 60. En 41 casos identificaron una condición crítica por niveles de nitratos superiores a 45 miligramos por litro, presencia de coliformes totales o los dos factores juntos. Otros 13 casos quedaron en la categoría favorable y seis, en la intermedia.

Ese resultado pertenece al conjunto regional de muestras. No significa que 41 pozos estén ubicados en Varela o Berazategui, ni que todos los establecimientos de esos distritos tengan el mismo problema. Tampoco es una evaluación de la red domiciliaria de agua potable. La conclusión comprobable se refiere a las perforaciones efectivamente analizadas.

La falta de un inventario completo también interviene en el cálculo del uso productivo. Para estimar la demanda de riego, el informe utilizó registros de La Plata y proyectó cantidades para Berazategui y Varela. Esas proyecciones permiten construir un escenario regional, pero no reemplazan un relevamiento actualizado de cada pozo.

La estimación de riego llega a unos 21,5 millones de metros cúbicos al año, frente a una recarga calculada en aproximadamente 28,1 millones. La relación es cercana al 77 por ciento. No indica que se haya agotado ese porcentaje de la reserva: compara una demanda anual estimada con un ingreso anual estimado de agua al sistema.

El diagnóstico abarca unas 20.517 hectáreas de producción y registra 4.293 bajo cubierta, mayormente en La Plata. Vincula la disponibilidad del recurso con el uso del suelo, los invernáculos, las exigencias de bombeo y el estado de zanjas y canales. Por eso, mejorar una perforación no resuelve por sí solo el conjunto del problema.

Para el sur, esa mirada permite reunir la agenda productiva y la del drenaje de la periferia. El agua debe llegar a los cultivos, pero también circular cuando llueve; las obras y las transformaciones del terreno pueden modificar ambas condiciones.

El informe plantea que los productores participen de una mesa con los tres municipios y la Provincia, además de sostener controles periódicos y mejorar el registro de perforaciones.

El seguimiento necesita ahora análisis que permitan conocer la evolución de los puntos estudiados y un registro más completo de las perforaciones. Para las familias productoras de Varela y Berazategui, esa continuidad sería la manera de pasar de un diagnóstico regional a respuestas localizadas sobre el agua que utilizan.