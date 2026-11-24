La respuesta del público superó las previsiones de abastecimiento. Cuatro cocineros invitados, la música de Matzorama y un anfitrión cercano a su comunidad hicieron del encuentro una tarde que siguió mucho más allá de los platos.

El domingo 22 de noviembre.

Palermo Off se llenó. La convocatoria de Ramiro Terraza para una nueva edición de Vuelta y Vuelta fue un éxito total: llegó tanta gente que la comida disponible no alcanzó para cubrir la demanda. El público respondió a su selección de cocineros y convirtió la jornada en un encuentro que desbordó las previsiones.

Entre las 13 y las 19, cuatro invitados llevaron sus propuestas a cocinas distintas de las propias. Ramiro, conocido como Ramita, estuvo al frente de la selección y la promoción, pero también puso el cuerpo durante toda la tarde: conversó con los asistentes, presentó a los cocineros, agradeció y se prestó a las fotos.

Estuve ahí. Y lo que más me llamó la atención fue que, cuando algunas opciones empezaron a agotarse, el encuentro siguió. La música, las conversaciones y la cercanía del anfitrión sostuvieron una tarde a la que muchos habían ido por algo más que una comida.

Una convocatoria construida sobre la confianza

La respuesta mostró el peso que tienen las recomendaciones de Ramiro entre quienes lo siguen. Su selección despertó interés y movilizó al público hasta Palermo Off para conocer y probar las propuestas invitadas.

Ese vínculo es uno de sus mayores logros. Lleva tiempo construir un criterio reconocible, conseguir que la gente lo valore y lograr que una recomendación se transforme en una salida de domingo. En Vuelta y Vuelta, esa confianza se vio en la concurrencia.

La comida quedó corta porque la convocatoria superó lo previsto. Para una próxima edición habrá que acompañar esa respuesta con mayor producción. El éxito dejó una demanda concreta: más gente quiere participar de estas experiencias.

Cuatro cocineros y cruces con identidad

El formato tuvo un atractivo propio: cada invitado cocinó en un local diferente y compartió su propuesta con la del anfitrión. Esa colaboración permitió reunir estilos y recorridos de distintos lugares del país.

Diego Tapia, al frente de Negre, en Pichincha, Rosario, se sumó a KOI con su cocina de estación y producto local, en diálogo con la propuesta asiática del espacio.

Román Falon, chef ejecutivo de Gordis Burger, llevó a B’Moodie un menú exclusivo preparado para la jornada.

Charly, de Luca, en Bariloche, desembarcó en Orno con masa madre, horno a leña y su versión de la pizza “casi napolitana”.

Lu, de La Tapatía, en Lomas de Zamora, acercó la birria, el suadero y las carnitas a la propuesta tex-mex de Nacha.

La selección de Ramiro reunió cocinas con personalidad y ofreció distintos motivos para acercarse. También les dio a los invitados la oportunidad de encontrarse con un público dispuesto a descubrirlos.

Matzorama sostuvo el clima de la tarde

La música de Matzorama acompañó el movimiento entre los locales, las esperas y las conversaciones. Tuvo un lugar importante en una jornada que conservó su ambiente de encuentro aun cuando algunas preparaciones se terminaron.

Vi gente quedarse, charlar y seguir disfrutando del lugar. Esa permanencia fue uno de los rasgos más valiosos de la edición: Vuelta y Vuelta consiguió que la experiencia continuara después de comer, o mientras todavía se esperaba un pedido.

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Ramiro estuvo cerca durante ese intercambio. Su presencia fue parte de la propuesta y del reconocimiento que recibió de quienes se acercaron. Había lugar para una foto, una conversación y un agradecimiento.

El éxito dejó ganas de otra edición

Vuelta y Vuelta confirmó la capacidad de Ramiro Terraza para reunir a su comunidad alrededor de una selección gastronómica propia. Los cocineros aportaron sus platos, Matzorama acompañó con música y el público respondió por encima de las previsiones.

La falta de comida dejó la medida de esa convocatoria y un desafío para el próximo encuentro: preparar más para recibir a una comunidad que sigue acompañando. En Palermo Off, el éxito se vio en la cantidad de gente que llegó y en la tarde que compartieron.