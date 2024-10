“Camino a Nunca Jamás”: un disco que nos invita a la reflexión sobre el mundo actual

Por Florencia Belén Mogno.

Hay vidas que están atravesadas por el arte y eso conduce a que quienes practican alguna disciplina artística sea personas con un don especial para mostrarnos al público una mirada distinta respecto de la realidad y de las cosas que nos rodean.

Un ejemplo de ello es el cantante y compositor Val Carbone quien con su proyecto OHGBlues se encuentra en plena presentación de su cuarto álbum de estudio titulado “Camino al Nunca Jamás”.

En esta ocasión, Grupo Mediatres dialogó con el músico para conocer más detalles sobre este nuevo lanzamiento y la manera como se construyó el disco. Además, habló sobre su formaa de trabajo y sobre los planes que tiene para el futuro.

Val Carbone es el músico y cantautor detrás del proyecto OHGBlues. El artista, quien actualmente reside en Buenos Aires, pero que ha vivido en el extrajero e incluso pasa temporadas como vecino en la Costa Atlántica argentina se destaca por llevar adelante un proyecto que reúne las influencias del blues, el folk y el rock progresivo.

Un artista con historia

Camino a Nunca Jamás ya se encuentra disponible en las plataformas digitales, ¿cómo surgió la idea de hacer este disco?

V.C: La idea de este disco fue utilizar algunos temas nuevos que estuve haciendo. La base del disco son temas nuevos, a diferencia de los otros discos que tenía ya bastantes temas que había compuesto hace tiempo. En este caso tenía composiciones nuevas y algunas se terminaron junto con la grabación, más bien se fue perfeccionando la construcción de los temas con la grabación. Me gustó mucho trabajar un poco espontáneamente, pero también tomar algunos riesgos en el sentido de jugarme a que podamos hacer algunos arreglos que eran un poco complejos y creo que salimos bien.

Y en cuanto a la realización, ¿cómo fue la construcción de este disco?

V.C: La construcción del álbum está hecha en esos términos: tratamos de que sea algo que tenga sentido escuchar un tema atrás del otro porque me parece que hay una historia que se cuenta en cada tema pero no se cuenta en las letras sino más bien en sentido musical, así que esa sería la concepción del álbum.

¿De qué manera trabajaste el aspecto conceptual en el disco?

V.C El aspecto conceptual del disco es buscar la energía por el lado de lo que es la canción de rock, ligada más a la música que me gusta. Yo diría que hay muchas referencias a mucha música que me gusta, en especial pienso que hubo algo que a mí me atrajo mucho de leer un poquito cómo trabajaban algunas bandas que me interesan o algunos músicos, en especial el caso de The Beatles y otros músicos también. O sea, en general, fue trabajar un poco los arreglos, trabajar las voces, trabajar las secciones, hacer algunas dinámicas y algunas introducciones. Hubo mucho de ese tipo de trabajo, es decir, trabajo estrictamente musical y en el cual, tratamos de prestarle atención a cada sección de cada canción.

Un aspecto especial de este álbum es su título, ¿por qué fue el nombre Camino a Nunca Jamás?

V.C: El disco se llama “Camino a Nunca Jamás” y alude obviamente al cuento de Peter Pan aunque es una frase de una de las canción y el personaje alude a ese lugar donde se ubica los escenarios de Peter Pan, como un lugar donde las personas son como en la infancia, son como son ellas, no cambian, entonces es como un mensaje. Me parece que el personaje de ese último tema del disco lo que está invitando, de alguna manera, es a conectar esa parte de uno en la cual uno se resiste a abandonar las cosas en las cuales cree y en las que uno es en su esencia. Entonces, un poco esa es la idea del disco. No pretende ser un discurso político, porque no es mi interés, sino más bien es transmitir ideas que tienen que ver con la armonía que tiene que existir entre un individuo y su camino.

Este álbum es el cuarto dentro de tu discografía, ¿qué evaluación podés hacer respecto de este disco en comparación a tus trabajos previos?

V.C: Probablemente este álbum sea también una continuidad de los tres discos anteriores en el sentido conceptual. Me parece que fue un ir a más y me da la impresión de que con este disco llegamos a un punto que me invita a repensar el estilo de producción. Pienso que este disco es el final de un camino, de una forma de trabajar los temas, de una forma de trabajar la producción, pero también está abriendo algunas puertas para hacer una continuación de algunas cosas que se empezaron a hacer en este trabajo. Por ejemplo, el primer tema es un tema muy trabajado con teclados y coros, buscando un sonido muy especial y el último tema más bien es un tema casi de banda de garage, o sea que podría haber sido hecho en una sala de ensayo con lo básico de una banda de rock.

Y en esta línea, ¿qué diferencias encontraste de vos mismo como músico en este disco respecto de los anteriores?

V.C: Yo creo que hay una gran diferencia en cuanto a lo que es entrar al estudio de grabación hoy. Para mí hoy es un territorio conocido, es un territorio donde me siento mucho más cómodo, es un momento lindo poder estar en el estudio, experimentar sonidos o ideas y creo que esa la diferencia entre el primer disco. Hoy al estudio lo siento como en casa, o sea, estoy trabajando en un entorno en el cual se puede inventar, se puede probar y se pueden hacer cosas y se pueden pensar cosas. Como músico me gusta mucho eso y aparte despierta otras posibilidades. Es como recorrer un camino que por ahí no había tenido posibilidad como músico de recorrerlo antes. Siempre fui un músico más de garage, más de cantar y tocar la segunda guitarra, hacer la guitarra rítmica, y ahora estoy en otro terreno.

Y sobre todo lo que charlamos hasta ahora sobre tu nuevo material ¿qué buscaste transmitir con Camino a Nunca Jamás?

V.C: Cómo disco pienso que lo que busco transmitir alguna actualidad, generar algunas preguntas, insinuar algunas respuestas a través de la música. El disco empieza con un tema con unas expresiones que marcan una idea de que hay que resistir a la lectura de la realidad que nos quieren imponer de afuera y me parece importante resistirme a que la realidad me la procesen y que la piense otro. Me parece que esa va a ser la gran lucha del ser humano a partir de esta época en adelante. Y después lo que quiere transmitir el álbum es un sentido de lucha, pero la lucha sobre no resignarse ya que mientras uno está vivo, uno tiene que marcar su presencia y que no hay que rendirse, y no se solo un receptor sino que hay que producir y producir pensamiento y cultura, y si las cosas no salen hay que pararse otra vez y hay que empezar de nuevo.

Por último, más allá del lanzamiento de este disco, ¿cuáles son tus próximos proyectos?

V.C: Mi proyecto es seguir grabando. Estoy revisando grabaciones abandonadas que quedaron de los últimos discos, temas que no salieron y que por alguna razón había que perfeccionarlos y no quedaron completos. Estoy viendo también de grabar algunos covers.como un homenaje a muchos músicos que me gustan. Y después estoy valorando la posibilidad de en el verano presentar el disco en Buenos Aires y haciendo conexiones a ver si se puede dar en algún otro punto geográfico. Pero mis planes en cuanto a OHGBlues es seguir mi rutina de grabación y después hay otros proyectos. Estoy terminando de trabajar un cortometraje que probablemente se termine antes del fin de año y veré si lo podemos ir presentando y pretendo seguir haciendo canciones sin prisa, pero tampoco sin pausa.

Fuente fotografías: Val Carbone/OHGBlues