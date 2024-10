Nora Cárpena en Lomas de Zamora: “El radioteatro es el permiso para imaginar”

Por Agustín Ochoa Ortega.

En un rincón vibrante de la cultura argentina, el radioteatro ha resurgido con fuerza en Lomas de Zamora, recordándonos a todos la época dorada en la que la narrativa sonora cautivaba a las audiencias. Este revival cultural encontró su máxima expresión en la brillante actuación de un talentoso elenco en la obra "La Noche de los Hipócritas", presentada en el emblemático Teatro Municipal de la ciudad.

Con la participación de figuras reconocidas del circuito artístico como Nora Cárpena, Gabriel Rovito y María Rosa Fugazot, junto a un elenco conformado por Victoria Carreras, Francisco Llanos, Francisco Pequeira, Claudia Medic, Luciana Ulrich, Sebastián Pozzi y Belén Giménez, la función mantuvo al público cautivado, llevándolos a un viaje emocional que solo el radioteatro puede ofrecer.

“La Noche de los Hipócritas” se presenta como una comedia incisiva que revela las verdades ocultas de una familia de clase alta en una celebración de Año Nuevo. Aquí, la protagonista Amanda reúne a sus seres queridos, solo para desentrañar una sorprendente revelación que sacudirá los cimientos de sus relaciones. En una reciente conversación con el GRUPO DE MEDIOS MEDIATRES, Cárpena destacó que se trata de “la última escrita por Alberto Migré”, reflexionando sobre la importancia de revivir historias que aún resuenan en el presente.

A pesar de que el formato de radioteatro no se emite por las ondas radiofónicas, la pasión y dedicación del elenco han logrado crear una experiencia auditiva inigualable. “Cuando realizamos el anterior ciclo de radioteatro aquí lo grabamos con el público presente y luego salía por Radio Provincia”, recordó la actriz oriunda de Quilmes sobre las funciones realizadas de “Rebelión Otoñal” y “Las de Barranco” en los meses de mayo; junio; agosto; y septiembre del 2022.

El evento no solo marca el retorno del radioteatro en Lomas de Zamora, sino que también refleja un renovado interés por las artes escénicas en la región. La combinación de guiones impactantes y la maestría actoral del elenco no sólo revitaliza el formato, sino que invita a reflexionar sobre su relevancia en nuestra cultura contemporánea. Como lo expresó la consagrada actriz, “el radioteatro es una fuente de trabajo para los actores y un medio de entretenimiento accesible, especialmente para aquellos que no tienen acceso a la televisión, ofreciendo una forma alternativa de conexión cultural”.

Las palabras de Cárpena resuenan con fuerza: “El radioteatro es el permiso para imaginar”. Este arte, que nos permite cerrar los ojos y ser transportados a cualquier lugar solo con el poder de la voz, representa una magia única que vive en el corazón de nuestra comunidad. A medida que Lomas de Zamora revive este formato, celebramos no solo un regreso, sino una invitación a seguir soñando y a dejarnos llevar por el arte de contar historias. Sin duda, el radioteatro ha encontrado su lugar una vez más en nuestra sociedad, y es un tesoro que debemos preservar y cultivar.

La función de “La noche de los Hipócritas” se llevó a cabo dentro del marco del innovador programa provincial “La Radio en el Teatro”. Esta iniciativa busca revivir la tradición de las funciones radiofónicas, quienes se beneficiaban de efectos de sonido que estimulaban la imaginación del oyente, pero en un formato adaptado a espacios como teatros, centros culturales, escuelas, parques y bibliotecas.La propuesta es más que una mera recreación; invita a los asistentes a convertirse en coprotagonistas de la historia.

En este entorno, el oyente no sólo escucha, sino que se convierte en coautor y escenógrafo, construyendo su propia experiencia a partir de los estímulos sonoros que resuenan en la sala. Esta interacción única transforma la recepción pasiva en una experiencia activa y participativa. Particularmente emocionante es el impacto que esta experiencia puede tener en el público joven. La oportunidad de explorar una forma de entretenimiento que combina la nostalgia con la innovación abre un puente intergeneracional, permitiendo a los más jóvenes compartir sus impresiones y experiencias con las generaciones mayores.