Lomas de Zamora impulsa obras para prevenir anegamientos en los barrios

En el marco del programa “Obras de la Comunidad”, el Municipio de Lomas de Zamora continúa desarrollando trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura hídrica en distintos barrios del Distrito, con el objetivo de optimizar el drenaje del agua de lluvia y contribuir a la prevención de anegamientos.

Las intervenciones consisten en la puesta en valor de sumideros que presentan deficiencias o roturas, mediante diversas tareas que se ejecutan de acuerdo con las necesidades específicas de cada ubicación. La primera etapa del proyecto se desarrolló en Banfield y próximamente las acciones continuarán en Fiorito.

Entre los trabajos previstos se encuentran la demolición y reconstrucción de sumideros, losas y tapas, la construcción de tapas rejilla, la corrección de los sistemas de captación para garantizar un adecuado escurrimiento del agua, y tareas complementarias de limpieza, desobstrucción y pintura de cordones.

En una primera etapa, el programa de mejoras se desarrolló en distintos puntos del CGM de Banfield completando un total de 17 intervenciones. Allí, se realizaron obras en las esquinas de Comahue y Araoz; Veteré y Grigera; Araoz y Payró; Gutiérrez y Larroque; y en las esquinas de Darragueira y Santa Fe, y Darragueira y Estrada.

Asimismo, las cuadrillas también estuvieron trabajando en la reparación integral de sumideros a lo largo de los cruces de Vieytes y Belelli; Gascón y Viamonte; Buenos Aires y Ezeiza; y Roldán y Lamadrid.

Estas acciones forman parte del plan integral de obras que impulsa el Gobierno de la Comunidad, en busca de fortalecer la infraestructura urbana y brindar soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de vecinos y vecinas.