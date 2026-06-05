Otermín presentó junto a Wado de Pedro el Programa de Fortalecimiento para la Educación Técnica de la Comunidad

También participaron de la jornada la jefa de gabinete, Sol Tischik; la secretaria general, Aldana Scillama; y el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato.

El programa estará destinado a la adquisición de recursos pedagógicos, mobiliario y acondicionamiento de la infraestructura escolar que se ejecutarán a través de las cooperadoras escolares. “Nos toca gestionar en un momento sumamente complejo, de un gran desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional. Mientras el Proyecto de Presupuesto Nacional 2026 vacía el Fondo Nacional de la Educación Técnico Profesional, en Lomas sostenemos que educar para el trabajo es educar para el futuro y que ese futuro debe ser para todos y para todas”, resaltó Otermín. “Tengamos nuevas utopías: que la educación técnica sea un pilar para la recuperación de la Argentina. Por nuestros hijos e hijas, frente al ajuste, respondemos con el amor, la solidaridad y el talento de la comunidad de Lomas de Zamora”, añadió.

Por su parte, de Pedro destacó que “es un honor y un orgullo acompañar una gestión peronista, un Gobierno de la Comunidad que trabaja por la felicidad del pueblo” y agregó que “tal como hizo Néstor Kirchner a partir del 2003, nosotros reivindicamos ese proceso virtuoso que se basa en el fortalecimiento de la industria nacional, salarios buenos y protección de determinados sectores para que más argentinos y argentinas puedan estudiar, trabajar y se abran más industrias en nuestro país”.