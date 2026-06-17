Milei se atrinchera con Adorni mientras crece la presión para eyectarlo

La política suele ser despiadada con los funcionarios que se transforman en un problema. Cuando un dirigente deja de sumar y empieza a consumir energía, respaldo y capital político, el sistema suele encontrar la manera de expulsarlo. Por eso la situación de Manuel Adorni genera hoy una anomalía llamativa: casi todos dentro del ecosistema libertario coinciden en que su continuidad es un lastre, pero Javier Milei sigue decidido a sostenerlo.

La escena ya excede a Adorni. Lo que está en juego es otra cosa. La pregunta que sobrevuela los despachos oficiales no es si el jefe de Gabinete puede sobrevivir políticamente. La pregunta es cuánto está dispuesto a pagar Milei para evitar que el Congreso, la oposición o incluso sus propios aliados le marquen la agenda.

En las últimas semanas la presión se volvió asfixiante. Gobernadores dialoguistas, sectores del PRO, operadores parlamentarios e incluso dirigentes de La Libertad Avanza comenzaron a transmitir el mismo mensaje: la defensa irrestricta de Adorni se transformó en un problema para todos.

La situación se agravó cuando comenzaron a consolidarse los números legislativos necesarios para avanzar con mecanismos de interpelación y eventualmente una remoción. Lo que hasta hace poco parecía una amenaza discursiva empezó a adquirir volumen político real.

La batalla ya no es por Adorni

En los pasillos del oficialismo nadie ignora que la situación es delicada. El dato más significativo no es la ofensiva opositora. El dato verdaderamente importante es el silencio interno.

Pocos salen públicamente a defender al jefe de Gabinete. Menos aún después de las explicaciones que brindó sobre su situación patrimonial, que lejos de desactivar la crisis terminaron profundizando dudas dentro y fuera del Gobierno.

Por eso comenzaron a circular nombres para una eventual sucesión. El que más se repite es el de Pablo Quirno. El actual funcionario económico aparece mencionado en conversaciones reservadas como una alternativa capaz de ordenar una gestión que hoy parece absorbida por el escándalo.

Mientras tanto, también sobrevuelan versiones sobre una salida diplomática para Adorni. No como premio, sino como mecanismo de extracción controlada. Una forma elegante de retirar una pieza complicada sin admitir una derrota política explícita. Sin embargo, el problema vuelve siempre al mismo punto: Milei.

Porque el Presidente no parece dispuesto a desprenderse de uno de los dirigentes que considera parte de su núcleo más cercano. En la lógica presidencial, entregar a Adorni no sería solamente perder un funcionario.

Sería aceptar que una combinación de presión mediática, judicial y parlamentaria logró imponerle una decisión. Y eso es precisamente lo que Milei intenta evitar.

La paradoja es evidente. Cuanto más crece el costo político de sostenerlo, más firme parece volverse la defensa presidencial. Como si la continuidad de Adorni hubiese dejado de ser una cuestión administrativa para convertirse en una prueba de autoridad. El problema es que la política tiene una costumbre incómoda: los símbolos suelen terminar siendo más caros que las personas.

Mientras el Congreso acelera movimientos, los aliados toman distancia y la gestión empieza a paralizarse alrededor de un único tema, la Casa Rosada enfrenta un dilema cada vez más estrecho. Echarlo sería admitir debilidad. Sostenerlo puede derivar en una derrota aún mayor.

Por eso la crisis dejó de llamarse Adorni. Lo que está en discusión es hasta dónde está dispuesto a llegar Javier Milei para demostrar que nadie puede obligarlo a retroceder.

Y en esa apuesta de todo o nada, el Presidente parece decidido a jugar la ficha más riesgosa de todas: convertir un problema político en una cuestión de orgullo personal.